Справжні американські панкейки: "секретний" спосіб зробити млинці пишними

Складники:

Яйця - 2 шт.

Цукор - 60 г (4 ст. л.)

Дрібка солі

Тепле молоко - 200 мл

Ванільний цукор - 10 г

Рослинна олія або розтоплене вершкове масло - 40 г (3 ст. л.)

Борошно - 220 г

Розпушувач - 5-6 г (1 ч. л. з великою гіркою)

Покрокове приготування

Поділіть яйця на жовтки і білки. До жовтків додайте сіль, цукор, ванільний цукор і збийте міксером протягом хвилини.

Додайте олію і продовжіть збивати, влийте молоко і змішайте міксером.

Всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте і збийте.

Тепер використайте наш "секретний" спосіб: збийте білки з дрібкою солі до пишності. Акуратно введіть білки в тісто, щоб не втратити їхню повітряність.

Розігрійте сковороду на середньому вогні, викладіть тісто і випікайте під кришкою з обох боків.

Подавайте з медом, джемом, ягодами, сметаною - до вашого смаку.