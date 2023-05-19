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Настоящие американские панкейки: "секретный" способ сделать блины пышными

Как приготовить американские панкейки (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Американские панкейки - пышные большие блины, которые готовятся на молоке. Блюдо простое в приготовлении, но есть некоторые нюансы и секреты, чтобы сделать их невероятно вкусными, нежными и воздушными.

Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 60 г (4 ст. л.)
  • Щепотка соли
  • Теплое молоко - 200 мл
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Растительное масло или растопленное сливочное масло - 40 г (3 ст. л.)
  • Мука - 220 г
  • Разрыхлитель - 5-6 г (1 ч. л. с большой горкой)

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. В желтки добавьте соль, сахар, ванильный сахар и взбейте миксером в течение минуты.

Добавьте растительное масло и продолжите взбивать, влейте молоко и смешайте миксером.

Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте и взбейте.

Теперь используйте наш "секретный" способ: взбейте белки с щепоткой соли до пышности. Аккуратно введите белки в тесто, чтобы не потерять их воздушность.

Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите тесто и выпекайте под крышкой с двух сторон.

Подавайте с медом, джемом, ягодами, сметаной - по вашему вкусу.

Раньше мы писали, как приготовить одесскую вертуту с яблоками.

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