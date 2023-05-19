Настоящие американские панкейки: "секретный" способ сделать блины пышными

Американские панкейки - пышные большие блины, которые готовятся на молоке. Блюдо простое в приготовлении, но есть некоторые нюансы и секреты, чтобы сделать их невероятно вкусными, нежными и воздушными.
Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Разделите яйца на желтки и белки. В желтки добавьте соль, сахар, ванильный сахар и взбейте миксером в течение минуты.
Добавьте растительное масло и продолжите взбивать, влейте молоко и смешайте миксером.
Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте и взбейте.
Теперь используйте наш "секретный" способ: взбейте белки с щепоткой соли до пышности. Аккуратно введите белки в тесто, чтобы не потерять их воздушность.
Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите тесто и выпекайте под крышкой с двух сторон.
Подавайте с медом, джемом, ягодами, сметаной - по вашему вкусу.
Раньше мы писали, как приготовить одесскую вертуту с яблоками.
Также читайте, как испечь пирог "Бедный студент".