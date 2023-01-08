Справжнє Різдвяне диво: на Волині медики врятували дітей, які провалилися під кригу

Як діти опинилися на льоду

Крики про допомогу почули перехожі та одразу зателефонували до служби порятунку. Того дня пограти на льоду на місцевому кар'єрі вирішило троє дітей: старшому 15 та двоє молодших хлопчиків, 10 та 11 років. Вони провели у крижаній воді понад 30 хвилин.

Дістатись дітей рятувальникам було складно, останній відрізок їм довелося плисти. У рятівника Юрія на руках порізи, бо йому довелося плисти кар'єром і голими руками ламати лід. Крім того, йому кригою вибило передні зуби.

"Треба було ще пробиватися 5-7 метрів, а вже дитина почала йти під воду", - додав рятувальник на ім'я Ігор.

Витягнути із крижаної води вдалося всіх трьох. Старший, 15-річний хлопчик уже був без ознак життя. На жаль, урятувати дитину вже не вдалося. Молодших у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Лікарі боролися за життя дітей 4 години

До лікарні дітей привезли із температурою тіла 22 градуси. Шанси на виживання мали мінімальні. Але лікарі не здавалися та 4 години робили непрямий масаж серця обом.

"У нас було дві команди медичного персоналу, які надавали допомогу кожній дитині, і ми постійно змінювалися. Часу на емоції не було. Найголовніше було все робити швидко, правильно", - розповів лікарі.

Медики зазначають, що раніше такої тривалої реанімації у цій лікарні не проводили. Рук не вистачало і для порятунку хлопчиків залучили робітників з інших відділень.

"Гріли розчини, набирали у рукавиці гарячу воду, пляшки, мочили постіль гарячою водою, щоб гріти", - розповіла одна з медсестер.

І диво сталося – через 4 години обидва хлопчики дихали самостійно.

"До рук моїх лікарів вселилися якісь ангели й вони дали можливість цим двом діткам вижити", - вважає директор лікарні Олег Шипелик.

Що зараз із врятованими дітьми

Біля ліжок синів зараз сидить мати. Того дня вона була на роботі - у тій лікарні, куди привезли хлопчиків, жінка працює санітаркою. Коли вона йшла на зміну, хлопчиків залишила під наглядом старшої сестри.

Коли їй повідомили, що обидва сини в реанімації та перебувають на межі життя та смерті, вона спочатку не повірила.

"Вони сказали старшій сестрі, що йдуть до брата грати у гру. А як вони опинилися на тому кар'єрі, я не знаю", - зізнається жінка.

Чотири години, поки лікарі боролися за життя дітей, їй видалися вічністю. Вона вірила в диво та лікарів, яким дуже вдячна, що вони не опустили руки й боролися за їхнє життя до кінця.

Про те, що їхній старший друг загинув, хлопчики ще не знають. Тепер у них є ще один день народження – один на двох. Своїх рятівників вони називають янголами.

"Як я прокинувся у швидкій, то всі навколо мене були. Я це пам'ятаю", - розповів один із хлопчиків.

Зараз діти вже почали одужувати та обіцяють, що на лід більше ні ногою. Лікарі кажуть, що після такого сильного переохолодження на них чекає тривалий процес лікування. Але те, що їх вдалося врятувати – називають справжнім різдвяним дивом.