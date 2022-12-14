У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води

У Києві в Дарницькому районі поліцейські врятували жінку, яка разом із собакою провалилась під лід. Інцидент стався на проспекті Миколи Бажана.

Про це повідомили на сайті Головного управління поліції Києва.

Як врятували жінку та собаку

Так, місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, яка вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати свого домашнього улюбленця, але вийшовши на крихкий лід опинилась у крижаній воді.

Щоб допомогти киянці, спецпризначенці взяли два буксирувальні троси, мотузку і зв’язали їх між собою.

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Далі один з них обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. В той час інші допомагали рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. На щастя, життю киянки та собаці нічого не загрожує.