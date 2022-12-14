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У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води

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Київ, Середа 14 грудня 2022 17:22
У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води Жінка у Києві провалилась під лід (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дарницькому районі поліцейські врятували жінку, яка разом із собакою провалилась під лід. Інцидент стався на проспекті Миколи Бажана.

Про це повідомили на сайті Головного управління поліції Києва.

Як врятували жінку та собаку

Так, місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, яка вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати свого домашнього улюбленця, але вийшовши на крихкий лід опинилась у крижаній воді.

Щоб допомогти киянці, спецпризначенці взяли два буксирувальні троси, мотузку і зв’язали їх між собою.

У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Далі один з них обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. В той час інші допомагали рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. На щастя, життю киянки та собаці нічого не загрожує.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом.

Також ми писали, що поліцейські врятували кошенят, які "оселилися" у днищі авто.

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Київ зима поліцейські лід