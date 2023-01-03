ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Волинській області на кризі загинула дитина, травмувались рятувальники, є врятовані

Новость на русском →
Волинь, Вівторок 03 січня 2023 16:17
У Волинській області на кризі загинула дитина, травмувались рятувальники, є врятовані Фото: у Волинській області на кризі загинула дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 січня, у Волинській області на кризі загинула дитина, ще двох врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Близько 14:15, у м. Нововолинськ троє дітей 2010-2012 р. н. перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 м від берега.

"Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло піднято до берега рятувальниками", - розповіли у відомстві.

Двох дітей врятували фахівці ДСНС. З діагнозом переохолодження їх госпіталізовано до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням.

"Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки", - додали рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села