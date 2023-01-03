У Волинській області на кризі загинула дитина, травмувались рятувальники, є врятовані

У вівторок, 3 січня, у Волинській області на кризі загинула дитина, ще двох врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Близько 14:15, у м. Нововолинськ троє дітей 2010-2012 р. н. перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 м від берега.

"Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло піднято до берега рятувальниками", - розповіли у відомстві.

Двох дітей врятували фахівці ДСНС. З діагнозом переохолодження їх госпіталізовано до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням.

"Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки", - додали рятувальники.