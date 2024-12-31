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Справжнє різдвяне диво! Чоловік знайшов своїх рідних братів та сестру через 75 років після усиновлення

Чоловік знайшов братів та сестру через 75 років після усиновлення (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Діксон Гендшоу уже життя прожив в упевненості, що він у батьків єдина дитина. Але насправді він був усиновленим і тільки в 75 років взнав, що у нього є біологічні брати та сестра. І на Різдво він зміг з ними зустрітися.

Історію справжнього різдвяного дива та як пройшла зустріч з рідними розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на People.

Діксону Гендшоу з Буффало у штаті Нью-Йорк виповнилося вже 75 років. Все життя він вважав, що єдина дитина й у нього немає ні братів, ні сестер. Але влітку 2024 року все змінилося, бо чоловік взнав, що в нього є аж 4 зведені брати та сестра.

Гендшоу був усиновлений в дитинстві та справжніх імен своїх біологічних батьків він не знав. У серпні 2024 року він отримав на руки документ, в якому було зазначено ім'я його біологічного батька - Роберт "Бад" Роміг.

Діксон почав шукати в інтернеті свого батька, але знайшов тільки його некролог. А разом з ним і інформацію, що він має численну сім'ю та родичів, бо у його біологічного батька були ще діти. Коли чоловік побачив фото родичів, то помітив, як сильно з ними схожий зовні.

"Я завжди мріяв про братів та сестер", - зізнався Гендшоу.

Певний час Діксон не наважувався написати рідним, але все ж таки спробував і надіслав повідомлення одному зі своїх братів - Гері Ромігу. Вагався, бо не хотів втручатися у життя незнайомих йому людей і не був впевнений, що його приймуть.

"Я вибрав його, бо думав, що він, як і я, зрозуміє, що означає бути прийомною дитиною", - так пояснив свій вибір Діксон.

Гері швидко йому відповів дзвінком, хоча не дуже любить спілкуватися з незнайомими людьми.

"Коли він сказав, що він мій брат, я не міг повірити", - зізнався Роміг.

Він також зауважив, що Діксон дуже схожий з братами і єдиною біологічною сестрою. А ще він виявився дуже схожим на свого батька.

Зустріч родичів відбулася напередодні Різдва - 20 грудня. Гендшоу прилетів до міста, де він народився і де живе уся його біологічна родина. Виявилося, що членів цієї родини - цілих 55. Він зазначив, що його прийняли дуже тепло і це неймовірно вразило.

І хоча Різдво він відсвяткував не з братами та сестрою, в них вже є багато спільних планів на наступний рік - сім'я збирається разом провести літо, а зараз вони активно спілкуються у спеціальній групі.

"Я любив своїх прийомних батьків, вони були чудовими, але я завжди мріяв про велику родину. І тепер у мене шість братів і сестер. Я не можу бути ще більш щасливішим, ніж зараз", - зізнався Діксон.

Він не знає, чому його віддали на усиновлення і чому його біологічні батьки прийняли таке рішення. Зараз він дізнався, що його батько був аспірантом фізики Корнельського університету, а мати - працювала секретарем на фізичному факультеті.

У біологічної матері Гендшоу більше не було дітей після його народження, а у батька була велика сім'я - п'ятеро власних дітей та ще трьох усиновив разом з дружиною. Саме одному з них і написав Діксон.

 

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