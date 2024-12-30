Маска залишиться спогадом. Хлопчик, який дивом вижив після ракетного удару в Вінниці, знову танцює

Роман Олексів ледь не загинув під час обстрілу російськими військами міста Вінниця влітку 2022 року. У той день хлопчик отримав страшні опіки та залишився без мами, а лікарі не були впевнені, що дитина після отриманих травм знову буде ходити та говорити. Але зараз Роман впевнено йде до одужання і навіть знову почав танцювати.

Що відомо про одужання маленького хлопчика з Вінниці та якими радісними новинами поділився його тато, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Лікарі давали дуже песимістичні прогнози

14 липня 8-річний Роман разом з мамою Галиною чекали на прийом лікаря у центрі Вінниці. Але російські ракети поділили життя хлопчика на "до" та "після". 29-річна мама Галина загинула на місці, як і ще понад 25 людей.

Ромчик вижив, але отримав 45% опіків тіла та пошкодження внутрішніх органів. Батько розповідав, о усе тіло дитини було обпалене. Коли Ромчик виповзав після вибуху, він сів на гаряче каміння, через що отримав ще й обпік ноги та сідниці.

Перші дні були важкими для батька хлопчика Ярослава. Він втратив дружину й у будь-яку мить міг втратити й сина.

Крім опіків, у Ромчика були й інші травми - кілька осколків снаряда застрягли в його черепі, черепно-мозкова травма, відкритий перелом плеча. Почалося зараження і трималася температура. Але він справився та перші вирішальні дні пережив.

Роман Олексів (фото: instagram.com/yaroslavoleksiv)

Хлопчик переніс після трагедії 35 операцій, понад 100 днів він перебував у реанімації Університетської клініки Дрездена. Лікарі робили все, щоб поставити дитину на ноги. Тільки у вересні батькові сказали, що Ромчик точно буде жити.

У Німеччині він почав носити спеціальний компресійний одяг, а також спеціальну маску, яка стримувала ріст рубців та готувала шкіру до подальшої пластики.

На той момент медики прогнозували, що Роман не зможе самостійно ходити та говорити. Але наполегливість хлопчика та міцний характер здивували усіх. У жовтні, за три місяці після трагедії, він знову почав ходити.

Новий етап у життя

Через деякий час після лікування Роман не тільки почав самостійно ходити та говорити, а й повернувся до навчання у школі. Згодом він відновив заняття з бальних танців і грі на баяні.

Спеціальну маску та одяг Роман мав носити мінімум два роки й от зараз його тато поділився радісною новиною - синові зняли маску.

"От прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Тепер наші реабілітації виглядають і виглядатимуть інакше. Подумки ми вже вдома в Україні. Сподіваємося, незабаром це станеться насправді. Там розпочнеться нова сторінка - життя, одужання і мрій!" - зазначив Ярослав.

Зараз Ромчик знову вийшов на паркет і танцює зі своєю партнеркою. Він вправно виконує танго та Чарльстон. Інколи доводиться брати паузи, щоб знову відвідати клініку у Дрездені, щоб продовжувати свій шлях до одужання.

Роман Олексів (фото: instagram.com/yaroslavoleksiv)

Тато хлопчика додав, що танці для сина - це не просто рухи, а справжня мова, яка говорить про щастя.

"Традиції незмінні! Після невеликої перерви ми знову мали можливість потанцювати разом. Ці моменти наповнюють енергією, надихають і нагадують, наскільки важливо знаходити час для радості. Танці - це не просто рухи, це справжня мова, яка говорить про щастя. І сьогодні ми це знову відчули!" - написав Ярослав та поділився неймовірним відео.