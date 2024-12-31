Настоящее рождественское чудо! Мужчина нашел своих родных братьев и сестру через 75 лет после усыновления

Диксону Хэндшоу из Буффало в штате Нью-Йорк исполнилось уже 75 лет. Всю жизнь он считал, что единственный ребенок и у него нет ни братьев, ни сестер. Но летом 2024 года все изменилось, потому что мужчина узнал, что у него есть аж 4 сводных брата и сестра.

Хэндшоу был усыновлен в детстве и настоящих имен своих биологических родителей он не знал. В августе 2024 года он получил на руки документ, в котором было указано имя его биологического отца - Роберт "Бад" Ромиг.

Диксон начал искать в интернете своего отца, но нашел только его некролог. А вместе с ним и информацию, что он имеет многочисленную семью и родственников, потому что у его биологического отца были еще дети. Когда мужчина увидел фото родственников, то заметил, как сильно с ними похож внешне.

"Я всегда мечтал о братьях и сестрах", - признался Хэндшоу.

Некоторое время Диксон не решался написать родным, но все же попытался и отправил сообщение одному из своих братьев - Гэри Ромигу. Колебался, потому что не хотел вмешиваться в жизнь незнакомых ему людей и не был уверен, что его примут.

"Я выбрал его, потому что думал, что он, как и я, поймет, что значит быть приемным ребенком", - так объяснил свой выбор Диксон.

Гэри быстро ему ответил звонком, хотя не очень любит общаться с незнакомыми людьми.

"Когда он сказал, что он мой брат, я не мог поверить", - признался Ромиг.

Он также заметил, что Диксон очень похож с братьями и единственной биологической сестрой. А еще он оказался очень похож на своего отца.

Встреча родственников состоялась накануне Рождества - 20 декабря. Хэндшоу прилетел в город, где он родился и где живет вся его биологическая семья. Оказалось, что членов этой семьи - целых 55. Он отметил, что его приняли очень тепло и это невероятно впечатлило.

И хотя Рождество он отпраздновал не с братьями и сестрой, у них уже есть много совместных планов на следующий год - семья собирается вместе провести лето, а сейчас они активно общаются в специальной группе.

"Я любил своих приемных родителей, они были замечательными, но я всегда мечтал о большой семье. И теперь у меня шесть братьев и сестер. Я не могу быть еще более счастливым, чем сейчас", - признался Диксон.

Он не знает, почему его отдали на усыновление и почему его биологические родители приняли такое решение. Сейчас он узнал, что его отец был аспирантом физики Корнельского университета, а мать - работала секретарем на физическом факультете.

У биологической матери Хэндшоу больше не было детей после его рождения, а у отца была большая семья - пятеро собственных детей и еще троих усыновил вместе с женой. Именно одному из них и написал Диксон.