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Справжнє диво увірветься в життя чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм доленосний понеділок

Що обіцяє Таро-гороскоп на понеділок (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Карти Таро назвали головних щасливчиків цього понеділка. Виявилося, що представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть почати нове життя, адже на них чекають великі сюрпризи від Всесвіту.

Які знаки Зодіаку отримають щасливий квиток, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Карти Таро вказують на те, що у понеділок вам дуже пощастить. Річ у тому, що 4 листопада ви отримаєте особливий подарунок від Всесвіту. Він допоможе вам вирішити всі проблеми та почати втілювати у життя мрії. Не бійтеся чудес, вони вас дуже здивують.

Терези

Насолоджуйтеся цим понеділком, адже він може стати доленосним. У ваше життя увірвуться цікаві пригоди та великі перемоги. Ви зможете згорнути будь-які гори та розправитися з невдачами. Крім цього, на вас чекають відверті розмови, які допоможуть багато чого зрозуміти.

Лев

Намагайтеся не слухати тих, хто намагатиметься вами маніпулювати. Цього дня вам потрібно приймати серйозні рішення та йти лише за покликом свого серця. Незабаром ви отримаєте нагороду за свої старання і зрозумієте, що недаремно пройшли всі ці випробування.

Козоріг

Справжні дива допоможуть вам забути про все погане. Не варто зациклюватися на негативі та тонути у спогадах. Починайте нове життя та залиште проблеми у минулому. Крім цього, не бійтеся нових стосунків. Стріла Амура вже ось-ось встромиться у ваше серце.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку зустрінуть на своєму шляху магію змін.

Окрім цього, читайте місячний календар стрижок на листопад.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Metro.

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