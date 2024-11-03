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Настоящее чудо ворвется в жизнь четырех знаков Зодиака. Карты Таро сулят им судьбоносный понедельник

Что сулит Таро-гороскоп на понедельник (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Карты Таро назвали главных счастливчиков этого понедельника. Оказалось, что представители четырех знаков Зодиака смогут начтаь новую жизнь, ведь их ждут большие сюрпризы от Вселенной.

Какие знаки Зодиака получат счастливый билет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Карты Таро указывают на то, что в понедельник вам очень повезет. Все дело в том, что 4 ноября вы получите особый подарок от Вселенной. Она поможет вам решить все проблемы и начать воплощать в жизнь мечты. Не бойтесь чудес, они вас очень удивят.

Весы

Насладитесь этим понедельником, ведь он может стать судьбоносным. В вашу жизнь ворвутся интересные приключения, а также большие победы. Вы сможете свернуть любые горы и наконец-то расправиться с неудачами. Кроме этого, вас ждут откровенные разговоры, которые помогут многое понять.

Лев

Постарайтесь не идти на поводу у тех, кто будет пытаться вами манипулировать. В этот день вам нужно принимать серьезные решения и слушать лишь свое сердце. Уже скоро вы получите награду за свои старания и поймете, что не зря прошли все эти испытания.

Козерог

Настоящие чудеса помогут вам забыть обо всем плохом. Не стоит зацикливаться на негативе и тонуть в воспоминаниях. Начинайте новую жизнь и оставьте проблемы в прошлом. Кроме этого, не бойтесь новых отношений. Стрела Амура уже вот-вот вонзится в ваше сердце.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака встретят на своем пути магию перемен.

Кроме этого, читайте лунный календарь стрижек на ноябрь.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Metro.

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