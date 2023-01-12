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Справжнє диво: у Львові провели надскладну операцію дівчинці з важкою травмою

У Львові лікарі врятували життя дівчинці (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівському реабілітаційного центру нейрохірурги провели надскладну операцію з видалення уламка російського касетного снаряда, який пройшов крізь мозок 9-річної дитини.

Про це повідомила радник-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у Facebook.

Як врятували дитину

Самі лікарі називають цю історію дивом. Уламок від російського касетного снаряда пройшов крізь мозок 9-річної Софії, яка з мамою потрапила під обстріл в Миколаєві.

Протягом двох днів дівчинка була в комі.

Зазначається, що команда нейрохірургів провела надскладну операцію та вилучила уламок, закривши дефект титановою пластиною.

Герасимчук зазначила, що зараз Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, щоб якомога швидше втілити свою найбільшу мрію - виступити на великій сцені.

У Львів лікарі врятували 9-річну Софію (facebook.com/Дар'я Герасимчук)

Додамо, що це не перший випадок, коли українські лікарі героїчно рятували українців, які постраждали від обстрілів РФ. Зокрема, у Львові лікарі дивом врятували жінку, яку ледь не вбила ракета Росії.

Також львівські лікарі врятували ліву ногу 66-річній жінці з Бахмута. В результаті вибуху права нога Ірини була майже відірвана.

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