Справжнє диво: у Львові провели надскладну операцію дівчинці з важкою травмою

Як врятували дитину

Самі лікарі називають цю історію дивом. Уламок від російського касетного снаряда пройшов крізь мозок 9-річної Софії, яка з мамою потрапила під обстріл в Миколаєві.

Протягом двох днів дівчинка була в комі.

Зазначається, що команда нейрохірургів провела надскладну операцію та вилучила уламок, закривши дефект титановою пластиною.

Герасимчук зазначила, що зараз Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, щоб якомога швидше втілити свою найбільшу мрію - виступити на великій сцені.

У Львів лікарі врятували 9-річну Софію (facebook.com/Дар'я Герасимчук)