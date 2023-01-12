Настоящее чудо: во Львове провели сверхсложную операцию девочке с тяжелой травмой

Как спасли ребенка

Сами врачи называют эту историю чудом. Обломок от российского кассетного снаряда прошел через мозг 9-летней Софии, которая с мамой попала под обстрел в Николаеве.

В течение двух дней девочка была в коме.

Отмечается, что команда нейрохирургов провела сверхсложную операцию и изъяла обломок, закрыв дефект титановой пластиной.

Герасимчук отметила, что сейчас Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою мечту - выступить на большой сцене.

Во Львов врачи спасли 9-летнюю Софию (facebook.com/Дарья Герасимчук)