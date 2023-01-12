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Настоящее чудо: во Львове провели сверхсложную операцию девочке с тяжелой травмой

Во Львове врачи спасли жизнь девочке (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовском реабилитационном центре нейрохирурги провели сверхсложную операцию по удалению обломка российского кассетного снаряда, прошедшего через мозг 9-летнего ребенка.

Об этом сообщила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в Facebook.

Как спасли ребенка

Сами врачи называют эту историю чудом. Обломок от российского кассетного снаряда прошел через мозг 9-летней Софии, которая с мамой попала под обстрел в Николаеве.

В течение двух дней девочка была в коме.

Отмечается, что команда нейрохирургов провела сверхсложную операцию и изъяла обломок, закрыв дефект титановой пластиной.

Герасимчук отметила, что сейчас Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою мечту - выступить на большой сцене.

Во Львов врачи спасли 9-летнюю Софию (facebook.com/Дарья Герасимчук)

Это не первый случай, когда украинские врачи героически спасали украинцев, пострадавших от обстрелов РФ. В частности, во Львове врачи чудом спасли женщину, которую чуть не убила ракета России.

Также львовские врачи спасли левую ногу 66-летней женщине из Бахмута. В результате взрыва правая нога Ирины была почти оторвана.

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