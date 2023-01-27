У справі зі спадщиною Залужного випливли цікаві деталі: кому залишили ще 2 млн

Голодне дитинство та любов до України

Про Григорія Степанця відомо небагато. Він народився у Вінниці 1938 року. У три роки став сиротою - його батько загинув 1941 року від рук німецьких солдатів. Хлопчика з мамою було евакуйовано на Урал, де сім'я пройшла через голод та інші життєві негаразди.

Після війни вони повернулися додому і вижили завдяки військовому пайку дядька Григорія. Чоловік повернувся із фронту інвалідом, втратив ногу.

Далі Григорій закінчив школу із золотою медаллю, вступив до одного з найпрестижніших університетів у Радянському Союзі – ім. Ломоносова. Здобув освіту та захистив кандидатську з фізичної хімії. Знав п'ять мов - українську, російську, німецьку, італійську та англійську.

Його кар'єра складалася вдало - він почав працювати у московському геофізичному науково-дослідному інституті. Саме там він підписав листа на підтримку дисидентів.

Це стало неповоротною точкою у його кар'єрі – посаду він втратив, а КДБ його почало переслідувати. Як повідомив російський правозахисник Олександр Черкасов, за історією Степанця стоїть "одна стара московська дисидентська історія".

Степанець намагався виїхати з СРСР, але йому неодноразово відмовляли у дозволі. Виїхати він зміг лише після приходу до влади Горбачова.

Майже у 50 років Григорій Степанець розпочав нове життя – у США. Там його взяли на роботу до штаб-квартири компанії Microsoft. Спочатку він став розробником програмного забезпечення, а потім, як стверджує NV, він зареєстрував патент, що стосується техніки декодування даних змінної довжини (бінарне кодування інформації в комп'ютерах).

Усі ці роки він прожив у Редмонді разом із сім'єю. Судячи з некрологів, його дружина Алла померла 23 жовтня 2022 року, а сам Григорій помер наступного дня – 24 жовтня 2022 року. У пари залишилася дочка, онук та правнук.

Кому Степанець ще залишив гроші

Як виявилось, американець українського походження залишив спадок не лише Валерію Залужному. За даними KP.ua, ще два мільйони він заповідав українській освіті – зокрема Київсько-Могилянській академії та Українському католицькому університету у Львові.

"Ми тільки дізналися про спадщину. Нічого поки що коментувати не можемо, наші юристи працюють. Я нічого не знаю про можливий взаємозв'язок благодійника з нашим вузом. Контакти могли відбуватися на рівні інститутів, факультетів, окремих осіб, оскільки наші випускники працюють у всьому світі. Єдине, що можу припустити: ця людина знала про Києво-Могилянську академію більше, ніж про те, що вона просто є", - розповіла керівник пресцентру "Могилянки" Лариса Сиволожська.

В УКУ також повідомили, що новина про спадщину стала для них несподіванкою. Керівник відділу інформації УКУ Вероніка Саврук припустила, що Степанець міг підтримувати контакти із фундацією університету в США.

Крім того, є також інформація про те, що Григорій Степанець залишив ще один мільйон доларів – армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.