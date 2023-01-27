У справі зі спадщиною Залужного випливли цікаві деталі: кому залишили ще 2 млн

Історія зі спадщиною для Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного облетіла кілька днів тому всі ЗМІ та соціальні мережі. І генерал розпорядився з грошима дуже просто – віддав їх на потреби армії. Але виявилось, що американець українського походження Григорій Степанець залишив для України три мільйони.
Які цікаві деталі спливли про спадщину від американського мецената – читайте нижче.
Про Григорія Степанця відомо небагато. Він народився у Вінниці 1938 року. У три роки став сиротою - його батько загинув 1941 року від рук німецьких солдатів. Хлопчика з мамою було евакуйовано на Урал, де сім'я пройшла через голод та інші життєві негаразди.
Після війни вони повернулися додому і вижили завдяки військовому пайку дядька Григорія. Чоловік повернувся із фронту інвалідом, втратив ногу.
Далі Григорій закінчив школу із золотою медаллю, вступив до одного з найпрестижніших університетів у Радянському Союзі – ім. Ломоносова. Здобув освіту та захистив кандидатську з фізичної хімії. Знав п'ять мов - українську, російську, німецьку, італійську та англійську.
Його кар'єра складалася вдало - він почав працювати у московському геофізичному науково-дослідному інституті. Саме там він підписав листа на підтримку дисидентів.
Це стало неповоротною точкою у його кар'єрі – посаду він втратив, а КДБ його почало переслідувати. Як повідомив російський правозахисник Олександр Черкасов, за історією Степанця стоїть "одна стара московська дисидентська історія".
Степанець намагався виїхати з СРСР, але йому неодноразово відмовляли у дозволі. Виїхати він зміг лише після приходу до влади Горбачова.
Майже у 50 років Григорій Степанець розпочав нове життя – у США. Там його взяли на роботу до штаб-квартири компанії Microsoft. Спочатку він став розробником програмного забезпечення, а потім, як стверджує NV, він зареєстрував патент, що стосується техніки декодування даних змінної довжини (бінарне кодування інформації в комп'ютерах).
Усі ці роки він прожив у Редмонді разом із сім'єю. Судячи з некрологів, його дружина Алла померла 23 жовтня 2022 року, а сам Григорій помер наступного дня – 24 жовтня 2022 року. У пари залишилася дочка, онук та правнук.
Як виявилось, американець українського походження залишив спадок не лише Валерію Залужному. За даними KP.ua, ще два мільйони він заповідав українській освіті – зокрема Київсько-Могилянській академії та Українському католицькому університету у Львові.
"Ми тільки дізналися про спадщину. Нічого поки що коментувати не можемо, наші юристи працюють. Я нічого не знаю про можливий взаємозв'язок благодійника з нашим вузом. Контакти могли відбуватися на рівні інститутів, факультетів, окремих осіб, оскільки наші випускники працюють у всьому світі. Єдине, що можу припустити: ця людина знала про Києво-Могилянську академію більше, ніж про те, що вона просто є", - розповіла керівник пресцентру "Могилянки" Лариса Сиволожська.
В УКУ також повідомили, що новина про спадщину стала для них несподіванкою. Керівник відділу інформації УКУ Вероніка Саврук припустила, що Степанець міг підтримувати контакти із фундацією університету в США.
Крім того, є також інформація про те, що Григорій Степанець залишив ще один мільйон доларів – армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.
До речі, раніше ми писали про те, що 94-річний пенсіонер віддав усі свої заощадження на армію.