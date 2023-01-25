Залужний отримав у спадок 1 млн доларів і віддав їх на ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав спадок у розмірі 1 млн доларів від американця українського походження Григорія Степанця. Ці гроші Залужний пожертвував на потреби ЗСУ.
Про спадщину повідомив керівник бюро The New York Times Ендрю Крамер.
Що відомо про спадщину
За даними Крамера, генерал ЗСУ Валерій Залужний отримав спадщину у розмірі 1 млн доларів. Про спадщину повідомила родина американця українського походження Григорія Степанця.
В управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ у відповідь на запит для видання УП підтвердили, що Залужний отримав спадок і повідомили, що 5 січня гроші генерал переказав на спецрахунок Нацбанку України для збору коштів на потреби армії.
"Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння", - так прокоментував своє рішення Валерій Залужний.
Хто такий Григорій Степанець
Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці, і його батько воював у Другій світовій війні та загинув у жовтні 1941 року. Григорія разом із матір'ю евакуювали на Урал, де вони голодували. Після війни повернулися до Вінниці, де також не було їжі. Вижили завдяки родичу, який ділився з ними військовим пайком.
Степанець закінчив школу та вступив до Московського державного університету ім. Ломоносова. Здобув ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Володів кількома мовами - російською, німецькою, італійською та англійською.
Працював у науково-дослідному інституті у Москві та був звільнений за те, що підписав листа на підтримку дисидентів. Зазнавав переслідувань КДБ - йому не давали працювати та не випускали із країни.
Після приходу до влади Горбачова отримав дозвіл на виїзд з Радянського Союзу. У 1989 році поїхав до США і почав працювати в Microsoft розробником програмного забезпечення. Оселився у місті Редмонд, штат Вашингтон.
До речі, раніше ми писали про те, що Камалія похизувалась подарунком від Залужного.
А ще розповідали про те, що Залужний уперше зустрівся із генералом США Міллі.