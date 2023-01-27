В деле с наследством Залужного всплыли интересные детали: кому оставили еще 2 млн

Голодное детство и любовь к Украине

О Григории Степанце известно немного. Он родился в Виннице в 1938 году. В три года стал сиротой - его отец погиб в 1941 году от рук немецких солдат. Мальчик с мамой был эвакуирован на Урал, где семья прошла через голод и другие жизненные невзгоды.

После войны они вернулись домой и выжили благодаря военному пайку дяди Григория. Мужчина вернулся с фронта инвалидом, потерял ногу.

Далее Григорий окончил школу с золотой медалью, поступил в один из самых престижных университетов в Советском Союзе - им. Ломоносова. Получил образование и защитил кандидатскую по физической химии. Знал пять языков - украинский, русский, немецкий, итальянский и английский.

Его карьера складывалась удачно - он начал работать в московском геофизическом научно-исследовательском институте. Именно там он подписал письмо в поддержку диссидентов.

Это стало неповоротной точкой в его карьере - должность он потерял, а КГБ его начало преследовать. Как сообщил российский правозащитник Александр Черкасов, за историей Степанца стоит "одна старая московская диссидентская история".

Степанец пытался уехать из СССР, но ему неоднократно отказывали в разрешении. Выехать он смог только после прихода к власти Горбачева.

Почти в 50 лет Григорий Степанец начал новую жизнь - в США. Там его взяли на работу в штаб-квартиру компании Microsoft. Сначала он стал разработчиком программного обеспечения, а потом, как утверждает NV, он зарегистрировал патент, который касается техники декодирования данных переменной длины (бинарная кодировка информации в компьютерах).

Все эти годы он прожил в Редмонде вместе с семьей. Судя по некрологам, его супруга Алла умерла 23 октября 2022 года, а сам Григорий скончался на следующий день - 24 октября 2022 года. У пары осталась дочь, внук и правнук.

Кому Степанец еще оставил деньги

Как оказалось, американец украинского происхождения оставил наследство не только Валерию Залужного. По данным KP.ua, еще два миллиона он завещал украинскому образованию - в частности Киевско-Могилянской академии и Украинскому католическому университету во Львове.

"Мы только узнали о наследстве. Ничего пока комментировать не можем, наши юристы работают. Я ничего не знаю о возможной взаимосвязи благодетеля с нашим вузом. Контакты могли происходить на уровне институтов, факультетов, отдельных лиц, так как наши выпускники работают во всем мире. Единственное, что могу предположить: этот человек знал о Киево-Могилянской академии больше, чем о том, что просто она есть", - рассказала руководитель пресс-центра "Могилянки" Лариса Сиволожская.

В УКУ также сообщили, что новость о наследстве стала для них неожиданностью. Руководитель отдела информации УКУ Вероника Саврук предположила, что Степанец мог поддерживать контакты с фундацией университета в США.

Кроме того, есть также информация о том, что Григорий Степанец оставил еще один миллион долларов - армии обороны Израиля ЦАХАЛ.