Справа не тільки у їжі. 5 неочевидних причин збільшення ваги

Менструація

Менструація часто призводить до здуття, затримка води та тимчасового збільшення ваги.

У цей час краще зосередитися на догляді за своїм тілом. Їжте клітковину та електроліти, щоб допомогти організму.

До того ж деякі ліки, зокрема антидепресанти, кортикостероїди, протизаплідні засоби можуть мати побічний ефект у вигляді набору ваги.

Їсте багато солоної їжі

Якщо ви регулярно споживаєте багато солі, це може швидко вплинути на вашу вагу. Вживання солоної їжі викликає затримку води. Це також може спричинити набряклість і закреп.

Ви нарощували м’язи

Регулярні фізичні вправи є науково обґрунтованим методом схуднення, але це зовсім не означає, що вага впаде. Залежно від типу тренувань, які ви виконуєте, ви все одно можете втрачати вагу, одночасно нарощуючи м’язи.

Стрес та гормони

Коли ви відчуваєте стрес, організм виділяє кортизол, який стимулює апетит і накопичення жиру в області живота. Крім того, під час стресу люди часто тягнуться до нездорової їжі, яка містить багато жирів і цукру, "заїдають" стрес.

Недостатній сон

Відсутність сну порушує гормональний баланс, зокрема, підвищує рівень греліну (гормону голоду) та знижує рівень лептину (гормону ситості), що може призводити до переїдання.

Варто встановити режим сну, лягати і вставати в один і той самий час. Вимикати ґаджети хоча б за годину до сну, а припиняти їсти за 2-3 години.

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