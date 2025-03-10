Дело не только в еде. 5 неочевидных причин увеличения веса

Менструация

Менструация часто приводит к вздутию, задержке воды и временному увеличению веса.

В это время лучше сосредоточиться на уходе за своим телом. Ешьте клетчатку и электролиты, чтобы помочь организму.

К тому же некоторые лекарства, в частности антидепрессанты, кортикостероиды, противозачаточные средства могут иметь побочный эффект в виде набора веса.

Едите много соленой пищи

Если вы регулярно потребляете много соли, это может быстро повлиять на ваш вес. Употребление соленой пищи вызывает задержку воды. Это также может вызвать отечность и запор.

Вы наращивали мышцы

Регулярные физические упражнения являются научно обоснованным методом похудения, но это вовсе не означает, что вес упадет. В зависимости от типа тренировок, которые вы выполняете, вы все равно можете терять вес, одновременно наращивая мышцы.

Стресс и гормоны

Когда вы испытываете стресс, организм выделяет кортизол, который стимулирует аппетит и накопление жира в области живота. Кроме того, во время стресса люди часто тянутся к нездоровой пище, которая содержит много жиров и сахара, "заедают" стресс.

Недостаточный сон

Отсутствие сна нарушает гормональный баланс, в частности, повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает уровень лептина (гормона сытости), что может приводить к перееданию.

Стоит установить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Выключать гаджеты хотя бы за час до сна, а прекращать есть за 2-3 часа.

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