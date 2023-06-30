Справа не лише в почуттях. 7 ознак здорових та щасливих стосунків

Ви з партнером дві самодостатні окремі особистості

Це означає, що коли добре самим по собі, а разом стає ще краще. Ви сумуєте одне за одним в розлуці, але життя не стоїть на місці, а продовжується.

Спокійне ставлення до минулого партнера

Ви розумієте, те, що було раніше - зовсім неважливо, при умові, якщо це не впливає на ваше сьогодення. Ви турбуєтесь про одне одного, намагаєтесь зробити ваше спільне життя кращим.

Спокій

У здорових стосунках завжди спокійно, тобто відсутні емоційні гойдалки, маніпуляції та залякування. Якщо таке постійно присутнє, то це може вказувати на токсичні стосунки.

Комфорт

Відчуття безпеки та комфорту - це запорука здорових та щасливих стосунків. Ви не вдягаєте маски перед своєю коханою людиною і вона робить так само по відношенню до вас. Ви приймаєте неідеальності одне одного.

Підтримка

В будь-якій ситуації ви з партнером підтримуєте одне одного. Не ігноруєте проблеми та при можливості намагаєтесь допомогти.

Плани на майбутнє

Вам хочеться розвивати стосунки, проводити час разом, будувати плани. Ви бачите майбутнє разом, можете про це вільно говорити.

Ви допомагаєте одне одному розвиватися

Дуже важливо в стосунках не втратити себе, оскільки сенс стосунків не в тому щоб знайти когось, а знайти себе.

Ваш партнер допомагає вам відкривати ваші найкращі якості, найкращі здібності, допомагає виявити найкращі сторони. І ви зі свого боку - допомагаєте особистості свого партнера рости так само.