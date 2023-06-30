UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа не лише в почуттях. 7 ознак здорових та щасливих стосунків

Ознаки здорових та щасливих стосунків (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Стосунки постійно розвиваються, завжди є хороші моменти та не дуже. Проте як же зрозуміти, що ви знаходитесь поруч із правильною і потрібною людиною? Це питання ставлять собі однаково чоловіки та жінки, які намагаються зрозуміти, чи справжні у них почуття та стосунки.

Про ознаки щасливих стосунків - читайте в матеріалі нижче.

Ви з партнером дві самодостатні окремі особистості

Це означає, що коли добре самим по собі, а разом стає ще краще. Ви сумуєте одне за одним в розлуці, але життя не стоїть на місці, а продовжується.

Спокійне ставлення до минулого партнера

Ви розумієте, те, що було раніше - зовсім неважливо, при умові, якщо це не впливає на ваше сьогодення. Ви турбуєтесь про одне одного, намагаєтесь зробити ваше спільне життя кращим.

Спокій

У здорових стосунках завжди спокійно, тобто відсутні емоційні гойдалки, маніпуляції та залякування. Якщо таке постійно присутнє, то це може вказувати на токсичні стосунки.

Комфорт

Відчуття безпеки та комфорту - це запорука здорових та щасливих стосунків. Ви не вдягаєте маски перед своєю коханою людиною і вона робить так само по відношенню до вас. Ви приймаєте неідеальності одне одного.

Підтримка

В будь-якій ситуації ви з партнером підтримуєте одне одного. Не ігноруєте проблеми та при можливості намагаєтесь допомогти.

Плани на майбутнє

Вам хочеться розвивати стосунки, проводити час разом, будувати плани. Ви бачите майбутнє разом, можете про це вільно говорити.

Ви допомагаєте одне одному розвиватися

Дуже важливо в стосунках не втратити себе, оскільки сенс стосунків не в тому щоб знайти когось, а знайти себе.

Ваш партнер допомагає вам відкривати ваші найкращі якості, найкращі здібності, допомагає виявити найкращі сторони. І ви зі свого боку - допомагаєте особистості свого партнера рости так само.

Раніше ми писали про те, як зрозуміти стосунки вже на межі розлучення.

Читайте також про 6 чоловічих комплексів, на які жінки не звертають уваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункичоловікижінки