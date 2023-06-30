Дело не только в чувствах. 7 признаков здоровых и счастливых отношений

Отношения постоянно развиваются, всегда хорошие моменты и не очень. Однако как же понять, что вы находитесь рядом с правильным и нужным человеком? Этот вопрос задают себе одинаково мужчины и женщины, которые пытаются понять, настоящие ли у них чувства и отношения.
О признаках счастливых отношений - читайте в материале ниже.
Это значит, что когда хорошо самим собой, а вместе становится еще лучше. Вы скучаете друг за другом в разлуке, но жизнь не стоит на месте, а продолжается.
Вы понимаете, то, что было раньше - совсем неважно, при условии, если это не влияет на ваше настоящее. Вы беспокоитесь о друг друга, пытаетесь сделать вашу совместную жизнь лучше.
В здоровых отношениях всегда спокойно, то есть отсутствуют эмоциональные качели, манипуляции и запугивания. Если это постоянно присутствует, то это может указывать на токсичные отношения.
Ощущение безопасности и комфорта - это залог здоровых и счастливых отношений. Вы не одеваете маски перед своим любимым человеком и она делает так же по отношению к вам. Вы принимаете неидеальность друг друга.
В любой ситуации вы с партнером поддерживаете друг друга. Не игнорируете проблемы и по возможности пытаетесь помочь.
Вам хочется развивать отношения, проводить время вместе, строить планы. Вы видите будущее вместе, можете об этом свободно говорить.
Очень важно в отношениях не потерять себя, поскольку смысл отношений не в том, чтобы найти кого-то, а найти себя.
Ваш партнер помогает вам открывать ваши лучшие качества, лучшие способности, помогает выявить лучшие стороны. И вы со своей стороны - помогаете личности своего партнера расти так же.
Раньше мы писали о том, как понять отношения уже на грани развода.
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