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Як вчасно розпізнати кризу у стосунках: 8 ознак того, що ви на межі розлучення

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Середа 10 травня 2023 20:21
Як вчасно розпізнати кризу у стосунках: 8 ознак того, що ви на межі розлучення Які ознаки вказують на кризу у стосунках (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Війна та постійний стрес стали серйозним випробуванням для українських сімей. Багато пар опинились на межі розлучення. Втім із кризами у стосунках стикаються усі, важливо вміти вчасно їх розпізнати та почати налагоджувати життя із партнером. Головне не упустити момент і не пройти рубіж, коли вже немає чого рятувати.

Про те, які ознаки вказують на кризу у стосунках, пише психолог Світлана Олійник на своїй сторінці в Instagram.

Як розпізнати кризу у стосунках

"У стосунках все було добре, ви - єдине ціле, та щось почало змінюватися, і ви помічаєте, що дуже різні, не знаєте, як бути далі і домовитися стало все складніше. Настає криза. Або ви вже давно разом, багато чого обговорено, злагоджено, і тут партнер відкривається з нової сторони", - пише експертка.

Вона пояснює, що люди з часом і обставинами змінюються. На це впливає нова робота, місце проживання, нові друзі, народження дітей тощо. Те, що підходило обом колись, зараз може не задовольняти і теж призводить до кризи.

"Криза - це коли по-старому вже не можемо, а як жити по-новому ще не знаємо. Всі пари час від часу зустрічаються з кризовим періодом. Важливо вчасно помітити роздратування та незадоволення, які наростають в парі, щоб не проскочити момент "назад дороги немає" - коли негативу до партнера так багато, що хороше розгледіти неможливо. Тоді велика ймовірність розставання", - пояснює Олійник.

Також вона додає, що іноді кризу один партнер помічає швидше за іншого, а для іншого "все як було, нічого ж не трапилося". Проте, криза в стосунках - це завжди історія про двох.

"Приймати рішення про подальшу долю стосунків не варто зопалу, слід мати ясність - "що я хочу для себе в житті і в стосунках далі", - каже психолог.

Вона виділяє 8 ознак кризи в стосунках, які сигналізують, що щось пішло не так.

Які ознаки вказують на кризу у стосунках

  1. Передчуття, що ви розійдетесь, відчуття втрати чогось важливого, гіркота, важкість на серці.
  2. Втома у стосунках - відчуття спустошеності, туги, печалі, розпачу, що виникають час від часу без формальної причини на це.
  3. Почуття вини та довготривалі образи, які не проходять, навіть, якщо минуло багато часу. Відчуваєте себе винним усім - партнерові, батькам, дітям.
  4. Віддаль між партнерами - наростаюче непорозуміння, відстороненість, втрата близькості.
  5. Партнер відмовляється розмовляти та прояснити ситуацію. Ігнорує вас, коли вам потрібна допомога.
  6. У стосунках присутні зради та ревнощі (ті, що мають реальні підстави і навіть без них).
  7. У стосунках є обман, сварки, скандали, які повторюються і не затихають. І це все йде "по колу".
  8. Переїзд від партнера, щоб трохи побути наодинці і пожити самому/самій.

Раніше ми розповідали про те, які 5 фраз у жодному разі не має говорити партнер.

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