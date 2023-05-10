Як вчасно розпізнати кризу у стосунках: 8 ознак того, що ви на межі розлучення

Війна та постійний стрес стали серйозним випробуванням для українських сімей. Багато пар опинились на межі розлучення. Втім із кризами у стосунках стикаються усі, важливо вміти вчасно їх розпізнати та почати налагоджувати життя із партнером. Головне не упустити момент і не пройти рубіж, коли вже немає чого рятувати.

Про те, які ознаки вказують на кризу у стосунках, пише психолог Світлана Олійник на своїй сторінці в Instagram .

Як розпізнати кризу у стосунках

"У стосунках все було добре, ви - єдине ціле, та щось почало змінюватися, і ви помічаєте, що дуже різні, не знаєте, як бути далі і домовитися стало все складніше. Настає криза. Або ви вже давно разом, багато чого обговорено, злагоджено, і тут партнер відкривається з нової сторони", - пише експертка.

Вона пояснює, що люди з часом і обставинами змінюються. На це впливає нова робота, місце проживання, нові друзі, народження дітей тощо. Те, що підходило обом колись, зараз може не задовольняти і теж призводить до кризи.

"Криза - це коли по-старому вже не можемо, а як жити по-новому ще не знаємо. Всі пари час від часу зустрічаються з кризовим періодом. Важливо вчасно помітити роздратування та незадоволення, які наростають в парі, щоб не проскочити момент "назад дороги немає" - коли негативу до партнера так багато, що хороше розгледіти неможливо. Тоді велика ймовірність розставання", - пояснює Олійник.

Також вона додає, що іноді кризу один партнер помічає швидше за іншого, а для іншого "все як було, нічого ж не трапилося". Проте, криза в стосунках - це завжди історія про двох.

"Приймати рішення про подальшу долю стосунків не варто зопалу, слід мати ясність - "що я хочу для себе в житті і в стосунках далі", - каже психолог.

Вона виділяє 8 ознак кризи в стосунках, які сигналізують, що щось пішло не так.

Які ознаки вказують на кризу у стосунках