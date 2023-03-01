Справа честі. Зірка серіалу "Вікінги" буде допомагати українцям: що відомо

"Дім - це місце, де сім’я збирається разом. Де розділяють любов і де народжуються спогади. Програма відбудови України відновить не лише домівки, а й збере родини знов", - говорить Кетрін про нинішню діяльність The Winnick Foundation.

Зауважимо, що фонд Винник був заснований для допомоги жінкам і дітям у всьому світі. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році фундація спрямувала зусилля на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Це привернуло увагу Володимира Зеленського, який минулого року запросив Кетрін до Києва на святкування 31-ї річниці Незалежності України.

Під час нещодавнього відеодзвінка вони обговорили деталі співпраці і те, як покращити життя українців, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів.

"Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором UNITED24, і стали першою амбасадоркою UNITED24 з Канади, з якою нас багато пов’язує", - сказав Зеленський під час бесіди з акторкою.

Зеленський поспілкувався з Винник (фото: UNITED24)

Своєю чергою Кетрін не втомлюється повторювати, що вона “пишається своїм українським корінням” і “вважає своїм обов’язком і справою честі робити все, аби допомогти народу України”.

Додамо, що Кетрін Винник (Катерина Винницька) походить з канадсько-української сім'ї. Її батьки - українські емігранти, які 1944 року, рятуючись від радянської влади, перебралися спочатку до Німеччини, а згодом, 1949 року, оселилися у Торонто.

Зараз вона - всесвітньо популярна акторка. Славу їй принесли зокрема ролі Ганни Берлі у телесеріалі "Кістки", Лаґерти у "Вікінгах" та Івон у комедії "Чудернацькі фантазії Чарлі Свона III".

Кетрін Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)