Дело чести. Звезда сериала "Викинги" будет помогать украинцам: что известно

Знаменитая канадская актриса, режиссер и продюсер Кэтрин Винник будет помогать украинцам, пострадавшим от российских оккупантов. Свою благородную миссию звезда будет осуществлять с помощью благотворительного фонда The Winnick Foundation.

Как сообщили в UNITED24, 45-летняя актриса сосредоточится на программе "Восстановление Украины" , которая поможет отстраивать дома в разрушенных войной областях.

"Дом - это место, где семья собирается вместе. Где разделяют любовь, и где рождаются воспоминания. Программа восстановления Украины отстроит не только дома, но и соберет семьи снова", - говорит Кэтрин о нынешней деятельности The Winnick Foundation.

Заметим, что фонд Винник был основан для помощи женщинам и детям по всему миру. Но после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году фонд направил усилия на преодоление гуманитарного кризиса в Украине.

Это привлекло внимание Владимира Зеленского, который в прошлом году пригласил Кэтрин в Киев на празднование 31-летия Независимости Украины.

Во время недавнего видеозвонка они обсудили детали сотрудничества и то, как улучшить жизнь украинцев, потерявших свои дома в результате российских обстрелов.

"Большое спасибо, что вы с нами. Мы благодарны за то, что вы решили стать послом UNITED24, и стали первым послом UNITED24 из Канады, с которой нас много связывает", - сказал Зеленский во время беседы с актрисой.

Зеленский пообщался с Винник (фото: UNITED24)

В свою очередь Кэтрин не устает повторять, что она "гордится своими украинскими корнями" и "считает своим долгом и делом чести делать все, чтобы помочь народу Украины".

Добавим, что Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) происходит из канадско-украинской семьи. Ее родители - украинские эмигранты, которые в 1944 году, спасаясь от советской власти, перебрались сначала в Германию, а впоследствии, в 1949 году, поселились в Торонто.

Сейчас она - всемирно популярная актриса. Славу ей принесли в частности роли Анны Берли в телесериале "Кости", Лагерты в "Викингах" и Ивон в комедии "Чудные фантазии Чарли Свона III".

Кэтрин Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)