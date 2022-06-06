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Ці способи допоможуть зменшити свербіж після укусу комара

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Понеділок 06 червня 2022 13:16
Ці способи допоможуть зменшити свербіж після укусу комара Що робити, якщо вкусив комар (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку через укуси комарів можуть виникнути алергічні реакції. Існує безліч різних методів лікування і домашніх засобів, за допомогою яких можна полегшити свербіж.

Що потрібно відразу зробити після укусу комара - читайте нижче.

Разом з літньою спекою різко з'явились комарі. Тому важливо знати, що робити, у разу укусу комара.

Що робити одразу, якщо вкусив комар:

  • Промити водою з милом місце укусу;
  • Обробити перекисом водню чи спиртовим розчином або настоянкою календули;
  • Якщо з'явився свербіж або почервоніння, то потрібно змастити місце укусу протизапальною маззю, олією, зробити охолоджуючий компрес з чаю або відварів трав (м'яти, череди звіробою, кори дуба), змастити зубною пастою;
  • Застосувати олію чайного дерева. Вона здатна пом'якшувати свербіж, біль і набряки, є антибактеріальною і здатна запобігти зараженню після укусу комахи;
  • Також мед є протизапальним засобом і допоможе зменшити свербіж;
  • Можна змішати рівні частини молока і води, намочити шматочок ганчірочки й промокніть місце укусу. Це надасть заспокійливий ефект.

Що відбувається, коли кусає комар

Коли комар кусає, то він протикає шкіру хоботком, щоб всмоктати кров. Він залишає після себе трохи слини, що містить білки, які ваше тіло сприймає як небажаних гостей.

Щоб захиститись, тіло виділяє сполуки, відомі як гістаміни. Вони ж спричиняють свербіння, запалення і набряк.

Укуси комарів можуть викликати сильний свербіж у дітей, людей, яких раніше не кусали певні види комарів, або у людей, що живуть з порушеннями імунної системи.

Однак серйозні алергічні реакції на укуси комарів дуже рідкісні.

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