Эти способы помогут вам раз и навсегда избавиться от вросших волос

Вросшие волосы - несомненно, весьма неприятное явление. Однако избавление от них может быть довольно быстрым, легким и безболезненным процессом.
Хотя правильная подготовка перед бритьем или эпиляцией воском может снизить риск развития вросших волос - всегда использовать чистую бритву; отшелушивать кожу перед бритьем и двигать бритвой по направлению роста волос - воспаленные, красные точки все равно могут появиться, даже если вы все делаете правильно.
Чтобы сделать неизбежное немного более терпимым и привести кожу в форму к лету, дерматолог предлагает лучшие способы надолго избавиться от вросших волос, передает Marie Claire.
Избавление от омертвевших клеток кожи и сохранение гладкости кожи - самый важный шаг как для предотвращения, так и для избавления от вросших волос.
"Вы хотите, чтобы ваши волосяные фолликулы оставались открытыми, чтобы у ваших волос был свободный путь для роста. Первый шаг к этому - физическое отшелушивание", - отмечает дерматолог Мона Гохара.
По ее словам, каждый раз, когда вы принимаете душ, аккуратно удаляйте омертвевшую кожу мягкой рукавицей или мягким скрабом для лица, чтобы волосы не росли внутрь и не попадали в фолликулы. В то время как скраб для тела подходит для большей части вашей кожи, обязательно используйте что-то более мягкое для чувствительной кожи вокруг линии бикини.
"Как только появились вросшие волосы, с ними нужно правильно обращаться, иначе вы сделаете их хуже из-за воспаления", - объясняет доктор Гохара.
После мягкого массажа выпуклостей рукавицей или скрабирования в душе, высушите область полотенцем, а затем утром и вечером наносите точечный уход на основе салициловой кислоты. Салициловая кислота действительно эффективно разрушает и растворяет лишние клетки кожи и обычно не вызывает раздражения. Обычно требуется от трех до пяти дней постоянного применения, чтобы убрать вросшие волосы.
После того, как салициловая кислота впитается, вы можете нанести немного безрецептурного кортизонового крема на выпуклости, чтобы успокоить воспаление и смягчить сопутствующее раздражение от бритвы.
Крем с кортизоном уменьшает отек кожи, сужая кровеносные сосуды, поэтому вы сразу же избавитесь от боли и покраснения. Наносите тонким слоем один раз в день, пока припухлость не заживет.
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