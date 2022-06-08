Эти способы помогут вам раз и навсегда избавиться от вросших волос

Как избавиться от вросших волос:

Отшелушивание

Избавление от омертвевших клеток кожи и сохранение гладкости кожи - самый важный шаг как для предотвращения, так и для избавления от вросших волос.

"Вы хотите, чтобы ваши волосяные фолликулы оставались открытыми, чтобы у ваших волос был свободный путь для роста. Первый шаг к этому - физическое отшелушивание", - отмечает дерматолог Мона Гохара.

По ее словам, каждый раз, когда вы принимаете душ, аккуратно удаляйте омертвевшую кожу мягкой рукавицей или мягким скрабом для лица, чтобы волосы не росли внутрь и не попадали в фолликулы. В то время как скраб для тела подходит для большей части вашей кожи, обязательно используйте что-то более мягкое для чувствительной кожи вокруг линии бикини.

Наносите салициловую кислоту

"Как только появились вросшие волосы, с ними нужно правильно обращаться, иначе вы сделаете их хуже из-за воспаления", - объясняет доктор Гохара.

После мягкого массажа выпуклостей рукавицей или скрабирования в душе, высушите область полотенцем, а затем утром и вечером наносите точечный уход на основе салициловой кислоты. Салициловая кислота действительно эффективно разрушает и растворяет лишние клетки кожи и обычно не вызывает раздражения. Обычно требуется от трех до пяти дней постоянного применения, чтобы убрать вросшие волосы.

Используйте крем с кортизоном

После того, как салициловая кислота впитается, вы можете нанести немного безрецептурного кортизонового крема на выпуклости, чтобы успокоить воспаление и смягчить сопутствующее раздражение от бритвы.

Крем с кортизоном уменьшает отек кожи, сужая кровеносные сосуды, поэтому вы сразу же избавитесь от боли и покраснения. Наносите тонким слоем один раз в день, пока припухлость не заживет.