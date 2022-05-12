Эти способы помогут раскусить лжеца за считанные секунды

Лжец либо постоянно смотрит в глаза, либо избегает зрительного контакта

Психологи говорят, что лжецы либо смотрят вам в глаза, заставляя вас чувствовать себя неловко, либо вообще не смотрят на вас. В любом случае проблемы со зрительным контактом говорят о неискренности.

Очень много деталей

Лжецы часто насыщают свой рассказ большим количеством деталей, чем это обычно делают другие люди. Им кажется, что обилие описательных мелочей собьет вас с толку.

Лжец часто делает паузы

Обычно, для выдумывания "на ходу" лжецу нужно время, поэтому и возникают паузы там, где их не должно быть.

Одна и та же история пересказывается по-разному

Чтобы поймать лжеца на обмане, достаточно послушать его рассказ хотя бы дважды. Он забудет некоторые нюансы своей выдуманной истории, и немного видоизменит ее.

Больше слов - меньше доверия

Лжецов хлебом не корми - дай поговорить. Они готовы повторять то же несколько дней подряд - таким людям не стоит доверять бездумно.

Спокойствие может быть признаком лжи

Чем больше кто-то нервничает, тем спокойнее он старается казаться. Показное спокойствие может быть признаком неискренности.

Детали истории лжеца не совпадают

Вы начинаете замечать, как его история буквально расползается по швам, а ее детали становятся все более сомнительными.

Лжецы часто переходят к обороне

Лжецы, как правило, сразу же начинают агрессивно защищаться, когда кто-то начинает говорить или делать что-то такое, что противоречит их истории.

Лжецы любят держаться на почтительном расстоянии

Лжецы редко раскрываются перед вами. Такие люди обычно оставляют вас в подвешенном состоянии и стараются, чтобы вы не поняли мотивы их поступков.

Лжецы умеют менять тему разговора

Если вы затронете вопрос, которого лжец хочет избежать, он постарается быстро сменить тему разговора.