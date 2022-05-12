Эти способы помогут раскусить лжеца за считанные секунды

Понять, что вам врут, можно за считанные секунды. Стоит знать несколько приемчиков, которые помогут раскусить лжеца и манипулятора, что пытается "нанизать на ваши уши лапшу".
Как это сделать, пишет Teawithlemon.
Лжец либо постоянно смотрит в глаза, либо избегает зрительного контакта
Психологи говорят, что лжецы либо смотрят вам в глаза, заставляя вас чувствовать себя неловко, либо вообще не смотрят на вас. В любом случае проблемы со зрительным контактом говорят о неискренности.
Лжецы часто насыщают свой рассказ большим количеством деталей, чем это обычно делают другие люди. Им кажется, что обилие описательных мелочей собьет вас с толку.
Лжец часто делает паузы
Обычно, для выдумывания "на ходу" лжецу нужно время, поэтому и возникают паузы там, где их не должно быть.
Одна и та же история пересказывается по-разному
Чтобы поймать лжеца на обмане, достаточно послушать его рассказ хотя бы дважды. Он забудет некоторые нюансы своей выдуманной истории, и немного видоизменит ее.
Больше слов - меньше доверия
Лжецов хлебом не корми - дай поговорить. Они готовы повторять то же несколько дней подряд - таким людям не стоит доверять бездумно.
Спокойствие может быть признаком лжи
Чем больше кто-то нервничает, тем спокойнее он старается казаться. Показное спокойствие может быть признаком неискренности.
Детали истории лжеца не совпадают
Вы начинаете замечать, как его история буквально расползается по швам, а ее детали становятся все более сомнительными.
Лжецы, как правило, сразу же начинают агрессивно защищаться, когда кто-то начинает говорить или делать что-то такое, что противоречит их истории.
Лжецы редко раскрываются перед вами. Такие люди обычно оставляют вас в подвешенном состоянии и стараются, чтобы вы не поняли мотивы их поступков.
Если вы затронете вопрос, которого лжец хочет избежать, он постарается быстро сменить тему разговора.
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