Эти способы помогут открыть вино без штопора
Многие люди часто сталкиваются с такой ситуацией, что на праздничном столе есть вино, а штопора нет. Однако, в таком случае есть несколько способов решить эту проблему.
Как открыть вино без штопора - читайте в материале ниже.
Протолкнуть пробку внутрь
Для начала пробку нужно проколоть чем-то острым. Такая манипуляция позволит уменьшить давление в бутылке. После этого попробуйте протолкнуть пробку пальцем внутрь бутылки.
Если она не поддается, то можно применить любой предмет подходящего размера с тупым концом, например карандаш, ручку или маркер. Если пробка раскрошилась, то процедите вино через марлю.
Саморез и плоскогубцы
Такой метод один из самых простых и безопасных. Саморез нужно вкрутить в пробку так, чтобы он вошел на 1,5-2 см вглубь. Затем с помощью плоскогубцев его захватываем и таким образом извлекаем пробку.
Как открыть вино без штопора (freepik)
Обувь
Для такого способа нужно сесть на устойчивый стул и положить бутылку себе между ног так, чтобы дно было направлено к вам, а шейка в пол. Одной рукой нужно придерживать бутылку, а другой – ударять подошвой обуви по дну бутылки.
После нескольких ударов нужно проверять, насколько пробка продвинулась. Будьте внимательны, чтобы не переусердствовать, иначе пробка может выскочить, и вино разольется на пол.
Как открывают вино в ресторане
- Так, перед тем, как открыть бутылку, официант демонстрирует клиенту этикетку, чтобы он убедился, что ему принесли именно то, что он заказывал.
- После того как гость согласился открыть вино, бутылку ставят на дополнительный столик, приставленный к столу клиента. Затем официант удаляет пленку и фольгу.
- Далее официант берет штопор и вкручивает его в пробку. Делать это нужно так, чтобы штопор был строго в вертикальном положении.
- После того как бутылку открыли, нужно проверить, не испортилось ли вино. Для этого нужно понюхать пробку.
- Если с напитком все в порядке, то вино подают клиенту.
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