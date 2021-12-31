Эти способы помогут открыть вино без штопора

Многие люди часто сталкиваются с такой ситуацией, что на праздничном столе есть вино, а штопора нет. Однако, в таком случае есть несколько способов решить эту проблему.

Как открыть вино без штопора - читайте в материале ниже .

Протолкнуть пробку внутрь

Для начала пробку нужно проколоть чем-то острым. Такая манипуляция позволит уменьшить давление в бутылке. После этого попробуйте протолкнуть пробку пальцем внутрь бутылки.

Если она не поддается, то можно применить любой предмет подходящего размера с тупым концом, например карандаш, ручку или маркер. Если пробка раскрошилась, то процедите вино через марлю.

Саморез и плоскогубцы

Такой метод один из самых простых и безопасных. Саморез нужно вкрутить в пробку так, чтобы он вошел на 1,5-2 см вглубь. Затем с помощью плоскогубцев его захватываем и таким образом извлекаем пробку.

Как открыть вино без штопора (freepik)

Обувь

Для такого способа нужно сесть на устойчивый стул и положить бутылку себе между ног так, чтобы дно было направлено к вам, а шейка в пол. Одной рукой нужно придерживать бутылку, а другой – ударять подошвой обуви по дну бутылки.

После нескольких ударов нужно проверять, насколько пробка продвинулась. Будьте внимательны, чтобы не переусердствовать, иначе пробка может выскочить, и вино разольется на пол.

Как открывают вино в ресторане