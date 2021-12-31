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Ці способи допоможуть відкрити вино без штопора

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П'ятниця 31 грудня 2021 07:01
Ці способи допоможуть відкрити вино без штопора Як відкрити вино без штопора (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей часто стикається з такою ситуацією, що на святковому столі є вино, а штопора немає. Однак, у такому випадку є кілька способів вирішити цю проблему.

Як відкрити вино без штопора - читайте в матеріалі нижче.

Проштовхнути корок усередину

Для початку корок потрібно проколоти чимось гострим. Така маніпуляція дозволить зменшити тиск у пляшці. Після цього спробуйте проштовхнути пробку пальцем усередину пляшки.

Якщо вона не піддається, то можна застосувати будь-який предмет відповідного розміру з тупим кінцем, наприклад олівець, ручку або маркер. Якщо пробка розкришилася, то процідіть вино через марлю.

Саморіз та плоскогубці

Такий метод один із найпростіших і найбезпечніших. Саморіз потрібно вкрутити в пробку так, щоб він увійшов на 1,5-2 см углиб. Потім за допомогою плоскогубців його захоплюємо і таким чином витягуємо пробку.

Ці способи допоможуть відкрити вино без штопораЯк відкрити вино без штопора (freepik)

Взуття

Для такого способу потрібно сісти на стійкий стілець і покласти пляшку собі між ніг так, щоб дно було направлено до вас, а шийка в підлогу. Однією рукою потрібно притримувати пляшку, а іншою – ударяти підошвою взуття по дну пляшки.

Після кількох ударів потрібно перевіряти, наскільки пробка просунулась. Будьте уважні, щоб не перестаратися, інакше корок може вискочити, і вино розіллється на підлогу.

Як відкривають вино у ресторані

  • Так, перед тим, як відкрити пляшку, офіціант демонструє клієнту етикетку, щоб він переконався, що йому принесли саме те, що він замовляв.
  • Після того, як гість погодився відкрити вино, пляшку ставлять на додатковий столик, приставлений до столу клієнта. Потім офіціант видаляє плівку і фольгу.
  • Далі офіціант бере штопор і вкручує його в пробку. Робити це потрібно так, щоб штопор був строго у вертикальному положенні.
  • Після того як пляшку відкрили, потрібно перевірити, чи не зіпсувалося вино. Для цього потрібно понюхати корок.
  • Якщо з напоєм усе гаразд, то вино подають клієнту.

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