Эти способы помогут хранить авокадо, чтобы оно было свежим 12 дней

По словам пищевого эксперта Таш Блайта, определить насколько спелый авокадо можно на ощупь. В частности, неспелый - твердый, тогда как спелый будет мягче во время надавливания.

Если вы приобрели незрелый такой фрукт, то он может достигать до недели, тогда как неразрезанное спелое авокадо может лежать всего три дня.

Как продлить срок хранения

Эксперт говорит, что в первую очередь нужно убедиться, что авокадо далеко находится от спелых фруктов, таких как бананы. Все потому, что рядом с ними оно будет поспевать гораздо быстрее и не будет храниться долго.

Отметим, что для того, чтобы авокадо быстро созрел, можно положить его в бумажный пакет со спелым бананом или яблоком. Тогда фрукт быстро станет пригодным для потребления.

К тому же, хранить неспелый авокадо нужно при комнатной температуре. Если его поместить в холодильник слишком рано, он может никогда не достичь.

Спелое авокадо хранить нужно в холодильнике, чтобы оно быстро не портилось. Так оно будет храниться в течение двух-трех дней.

Специалист отметил, что авокадо нельзя хранить под сырым мясом или на той же полке.

Что делать, чтобы авокадо не темнело

Если нужно сохранить уже разрезанное авокадо, то не нужно вынимать из него косточку. Также можно полить немного соком лимона или лайма на мякоть и хранить в герметичном контейнере или пищевой пленке.

Если человек приобрел неспелый авокадо, то он будет созревать в течение семи дней при комнатной температуре. Далее его нужно положить в холодильник, и там он пролежит еще три дня, если вы его разрежьте, то он может лежать еще два дня.

В результате авокадо пролежит около 12 дней.