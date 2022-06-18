Эти способы помогут быстро убрать сильный запах разбившихся духов

Что делать, если духи упали на пол

Необходимо вытереть духи сухой тряпкой. Однако она оставит на поверхности разводы от эфирных масел.

Также можно растворить уксус в воде в пропорции 1:1. Смочить в нем чистую тряпочку и протереть ею загрязненное место, чтобы сделать аромат духов менее интенсивным. Уксус - естественный уничтожитель запахов. Такой метод поможет эффективно удалить жирные и маслянистые пятна с любых поверхностей.

Кроме того, можно присыпать загрязненное место пищевой содой. Далее нужно подождать 10 минут и забрать все влажной тряпочкой. Сода удалит остатки парфюма и уменьшит аромат.

К тому же стоит поставить в помещении емкость с молотым кофе. Этот продукт эффективно впитывает и маскирует любые запахи. Уже через несколько дней аромат духов полностью исчезнет.

Флакон духов упал на ковер

Важно не растирать духи по ворсу, а постараться собрать их чистой тканью слегка промокнув.

Обработайте ворс раствором уксуса из пульверизатора и подождите около 30 минут. После этого протрите ковер влажным полотенцем.

К тому же можно растворить 1 ч. л. жидкости для мытья посуды в 1 стакане воды. Далее нанесите смесь на ворс с помощью пульверизатора, и соберите остатки бумажными полотенцами.

Промойте ворс чистой холодной водой и промокните его салфетками или чистой тканью. Дайте ковру полностью высохнуть.

Важно если запах парфюма не исчезает, то посыпьте ворс пищевой содой. Оставьте ее не ночь, а утром соберите остатки средства пылесосом.

Как вывести пятно от духов с одежды

Не всегда пятна от духов можно удалить обычной стиркой. Однако почти все типы духов можно удалить с одежды с помощью спирта, который наносится ватным диском от центра к краям.