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Ці способи допоможуть швидко прибрати сильний запах парфумів, які розбилися

Як прибрати запах від парфумів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Трапляються випадки, коли людина випадково розбиває парфуми. Якщо вони коштують дорого і купувалися в фірмовому магазині, то вони мають неймовірно стійкі властивості і позбутися від дуже непросто.

Які дієві способи допоможуть прибрати сильний запах духів - читайте нижче.

Що робити, якщо парфуми впали на підлогу

Необхідно витерти парфуми сухою ганчіркою. Однак вона залишить на поверхні розводи від ефірних олій.

Також можна розчинити оцет у воді в пропорції 1:1. Змочити в ньому чисту ганчірку і протерти нею забруднене місце, щоб зробити аромат парфумів менш інтенсивним. Оцет - природний знищувач запахів. Такий метод допоможе ефективно видалити жирні і маслянисті плями з будь-яких поверхонь.

Окрім того, можна присипати забруднене місце харчовою содою. Далі потрібно зачекати 10 хвилин та забрати все вологою ганчірочкою. Сода видалить залишки парфуму і зменшить аромат.

До того ж варто поставити в приміщенні місткість з меленою кавою. Цей продукт ефективно вбирає і маскує будь-які запахи. Вже через кілька днів аромат парфумів повністю зникне.

Флакон парфумів впав на килим

Важливо не розтирати парфуми по ворсу, а постаратися зібрати їх чистою тканиною злегка промокнувши.

Обробіть ворс розчином оцту з пульверизатора і зачекайте близько 30 хвилин. Після цього протріть килим вологим рушником.

До того ж можна розчинити 1 ч. л. рідини для миття посуду в 1 склянці води. Далі нанесіть суміш на ворс за допомогою пульверизатора та зберіть залишки паперовими рушниками.

Промийте ворс чистою холодною водою і промокніть його серветками або чистою тканиною. Дайте килиму повністю просохнути.

Важливо якщо запах парфуму не зникає, то посипте ворс харчовою содою. Залиште її не ніч, а вранці зберіть залишки засобу пилососом.

Як вивести пляму від парфумів з одягу

Не завжди плями від парфумів можна видалити звичайним пранням. Однак майже усі типи парфумів можна видалити з одягу за допомогою спирту, який наноситься ватним диском від центру до країв.

Раніше ми повідомляли, як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами.

Також, як позбутися неприємного запаху у взутті в домашніх умовах.

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