Ці способи допоможуть швидко прибрати сильний запах парфумів, які розбилися

Що робити, якщо парфуми впали на підлогу

Необхідно витерти парфуми сухою ганчіркою. Однак вона залишить на поверхні розводи від ефірних олій.

Також можна розчинити оцет у воді в пропорції 1:1. Змочити в ньому чисту ганчірку і протерти нею забруднене місце, щоб зробити аромат парфумів менш інтенсивним. Оцет - природний знищувач запахів. Такий метод допоможе ефективно видалити жирні і маслянисті плями з будь-яких поверхонь.

Окрім того, можна присипати забруднене місце харчовою содою. Далі потрібно зачекати 10 хвилин та забрати все вологою ганчірочкою. Сода видалить залишки парфуму і зменшить аромат.

До того ж варто поставити в приміщенні місткість з меленою кавою. Цей продукт ефективно вбирає і маскує будь-які запахи. Вже через кілька днів аромат парфумів повністю зникне.

Флакон парфумів впав на килим

Важливо не розтирати парфуми по ворсу, а постаратися зібрати їх чистою тканиною злегка промокнувши.

Обробіть ворс розчином оцту з пульверизатора і зачекайте близько 30 хвилин. Після цього протріть килим вологим рушником.

До того ж можна розчинити 1 ч. л. рідини для миття посуду в 1 склянці води. Далі нанесіть суміш на ворс за допомогою пульверизатора та зберіть залишки паперовими рушниками.

Промийте ворс чистою холодною водою і промокніть його серветками або чистою тканиною. Дайте килиму повністю просохнути.

Важливо якщо запах парфуму не зникає, то посипте ворс харчовою содою. Залиште її не ніч, а вранці зберіть залишки засобу пилососом.

Як вивести пляму від парфумів з одягу

Не завжди плями від парфумів можна видалити звичайним пранням. Однак майже усі типи парфумів можна видалити з одягу за допомогою спирту, який наноситься ватним диском від центру до країв.