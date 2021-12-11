Эти способы помогут вам быстро и легко повысить энергию зимой: что добавит вам сил

Зимой многие люди начинают чувствовать себя вялыми, у них не хватает сил и энергии на все задачи и планы. Это приводит к тому, что люди начинают больше пить кофе и мало двигаться.
Специалисты рассказали, какие способы помогут быстро вернуть энергию и силы. Об этом пишет Healthline.
Самые простые способы восстановления энергии включают в себя корректировку распорядка дня, привычек и рациона питания.
Не сокращайте количество сна из-за срочной работы или подготовки к экзамену, не засиживайтесь перед экранами телевизоров или компьютеров.
Недостаток сна, особенно в зимний период, способен истощить ваш запас энергии и на следующий день вам гарантирована вялость, усталость и раздражение.
Эксперты рекомендуют отводить на сон не менее 7 часов в сутки, хотя у каждого человека эта цифра может незначительно отличаться.
Если у вас есть проблемы со сном, то стоит установить четкий график отдыха, например, с 23:00 до 6:00.
А перед сном можно принять ванну, послушать расслабляющую музыку или почитать книгу.
А вот телефоны и просмотры фильмом перед сном эксперты не рекомендуют. Это ухудшает качество сна.
Люди с насыщенной жизнью часто испытывают стресс, тревогу или подавленность.
Это сильно сказывается не только на психическом здоровье, но и на физическом. Постоянная нервотрепка приводит к ощущениям постоянной усталости.
Если вы испытываете стресс и истощение, то спросите себя, что вы можете убрать из своей жизни.
Если это невозможно, то нужно искать пути, которые помогут снизить уровень стресса в долгосрочной перспективе.
Стрессы обычно возникают из-за давления дома, на работе, в школе, внезапных изменений в жизни (потеря близкого человека, увольнение с работы, болезни и смерть родных), а также после пережитой травмы физического или психологического характера.
Снизить уровень стресса можно с помощью расслабления, прогулок, чтения книг. Также могут помочь медитации и йога.
В более сложных случаях стоит обратиться к специалистам, чтобы получить дополнительную поддержку.
Регулярные физические упражнения снижают риск хронических заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета и ожирения.
Добавление некоторых физических нагрузок в ваш распорядок дня поможет справиться с усталостью и повысит уровень энергии.
По данным одного исследования, пробежка трижды в неделю помогает снизить уровень утомляемости и снижает проблемы со сном.
Регулярная зарядка и физическая нагрузка по 15 минут в день убирает эмоциональное истощение, общую усталость, улучшает качество сна, восстанавливает когнитивные функции, повышает работоспособность.
Совершайте прогулки в обеденный перерыв, поднимайтесь по лестнице вместо использования лифта, прогуляйтесь пешком до работы или после.
Если вы курите, то задумайтесь о том, чтобы избавиться от этой пагубной привычки.
Токсины и смола в дыме снижают эффективность работы ваших легких, влияют на многие аспекты здоровья и повышают риск развития хронических заболеваний.
Количество кислорода в вашем организме снижается и это приводит к ощущению усталости и потери энергии.
Алкоголь может иметь седативный эффект и вызывать дополнительную сонливость и апатию.
Употребление спиртного перед сном сильно снижает качество вашего отдыха. Такие напитки помогают заснуть быстрее, но качество сна от этого становится хуже.
Ограничьте прием алкоголя перед сном, а в другие периоды – употребляйте его в умеренных количествах.
По данным центрам по контролю и профилактике заболеваний, умеренной дозой алкоголя считается один напиток в день для женщин (бокал вина), и два напитка – для мужчин.
Изменение ваших пищевых привычек может существенно сказаться на вашем самочувствии. Баланс в продуктах питания может избавить от усталости, вялости и упадка сил буквально за одну неделю.
Стоит выбирать те продукты, которые помогут насытить организм витаминами, минералами, белками, жирами, углеводами.
А вот обработанных продуктов, продуктов с высоким содержанием сахара и жира в вашем рационе должно быть, как можно меньше.
Не пропускайте приемы пищи, так как это вызывает беспокойство, усталость и снижение работоспособности. Установите свой график приема пищи – полноценных трапез и перекусов.
Увы, сахар дает кратковременный прилив энергии. Но она также быстро исчезает, а чувство усталости становится только сильнее. Поэтому перекусы со сладким стоит исключить из своей жизни.
Продукты с высоким содержанием сахара вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, организм начинает выделять большое количество инсулина для транспортировки сахара из кровотока в клетки.
Это дает быстрый подъем энергии и очень резкий спад.
Кроме того, это повышает риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.
Поменяйте сладости на свежие ягоды, сухофрукты, обычные фрукты.
Обезвоживание сильно влияет на работу вашего мозга, настроение, уровень энергии и силы. Недостаток жидкости в организме усиливает ощущение усталости и снижает мышечную работоспособность.
Пейте воду всегда, когда испытываете жажду. Если вы активны – пейте больше воды. Если вы находитесь в очень теплом помещении – пейте, даже если нет чувства жажды.
Порой организм не сигнализирует ощущением жажды, когда ему нужна влага. Стоит придерживаться определенного графика приема воды.
Социальные связи очень важны для поддержания хорошего здоровья. Социальная изоляция часто приводит к плохому настроению, усталости и апатии.
Сильная социальная поддержка помогает улучшить физическое, психическое здоровье и наладить свою жизнь во всех аспектах.
Станьте волонтером, заведите хобби, запишитесь в клуб или на курсы, выделите хотя бы один вечер в неделю на общение с близкими друзьями.
Напомним, ранее мы писали о том, как не сойти с ума и справиться с трудностями, когда жизнь летит под откос.
А также рассказывали о том, что ученые вывели простую формулу счастья для каждого человека.