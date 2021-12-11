Эти способы помогут вам быстро и легко повысить энергию зимой: что добавит вам сил

Самые простые способы восстановления энергии включают в себя корректировку распорядка дня, привычек и рациона питания.

Больше спите

Не сокращайте количество сна из-за срочной работы или подготовки к экзамену, не засиживайтесь перед экранами телевизоров или компьютеров.

Недостаток сна, особенно в зимний период, способен истощить ваш запас энергии и на следующий день вам гарантирована вялость, усталость и раздражение.

Эксперты рекомендуют отводить на сон не менее 7 часов в сутки, хотя у каждого человека эта цифра может незначительно отличаться.

Если у вас есть проблемы со сном, то стоит установить четкий график отдыха, например, с 23:00 до 6:00.

А перед сном можно принять ванну, послушать расслабляющую музыку или почитать книгу.

А вот телефоны и просмотры фильмом перед сном эксперты не рекомендуют. Это ухудшает качество сна.

Уменьшайте стресс

Люди с насыщенной жизнью часто испытывают стресс, тревогу или подавленность.

Это сильно сказывается не только на психическом здоровье, но и на физическом. Постоянная нервотрепка приводит к ощущениям постоянной усталости.

Если вы испытываете стресс и истощение, то спросите себя, что вы можете убрать из своей жизни.

Если это невозможно, то нужно искать пути, которые помогут снизить уровень стресса в долгосрочной перспективе.

Стрессы обычно возникают из-за давления дома, на работе, в школе, внезапных изменений в жизни (потеря близкого человека, увольнение с работы, болезни и смерть родных), а также после пережитой травмы физического или психологического характера.

Снизить уровень стресса можно с помощью расслабления, прогулок, чтения книг. Также могут помочь медитации и йога.

В более сложных случаях стоит обратиться к специалистам, чтобы получить дополнительную поддержку.

Больше двигайтесь

Регулярные физические упражнения снижают риск хронических заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета и ожирения.

Добавление некоторых физических нагрузок в ваш распорядок дня поможет справиться с усталостью и повысит уровень энергии.

По данным одного исследования, пробежка трижды в неделю помогает снизить уровень утомляемости и снижает проблемы со сном.

Регулярная зарядка и физическая нагрузка по 15 минут в день убирает эмоциональное истощение, общую усталость, улучшает качество сна, восстанавливает когнитивные функции, повышает работоспособность.

Совершайте прогулки в обеденный перерыв, поднимайтесь по лестнице вместо использования лифта, прогуляйтесь пешком до работы или после.

Подумайте о том, чтобы бросить курить

Если вы курите, то задумайтесь о том, чтобы избавиться от этой пагубной привычки.

Токсины и смола в дыме снижают эффективность работы ваших легких, влияют на многие аспекты здоровья и повышают риск развития хронических заболеваний.

Количество кислорода в вашем организме снижается и это приводит к ощущению усталости и потери энергии.

Ограничьте употребление алкоголя

Алкоголь может иметь седативный эффект и вызывать дополнительную сонливость и апатию.

Употребление спиртного перед сном сильно снижает качество вашего отдыха. Такие напитки помогают заснуть быстрее, но качество сна от этого становится хуже.

Ограничьте прием алкоголя перед сном, а в другие периоды – употребляйте его в умеренных количествах.

По данным центрам по контролю и профилактике заболеваний, умеренной дозой алкоголя считается один напиток в день для женщин (бокал вина), и два напитка – для мужчин.

Обратите внимание на рацион

Изменение ваших пищевых привычек может существенно сказаться на вашем самочувствии. Баланс в продуктах питания может избавить от усталости, вялости и упадка сил буквально за одну неделю.

Стоит выбирать те продукты, которые помогут насытить организм витаминами, минералами, белками, жирами, углеводами.

А вот обработанных продуктов, продуктов с высоким содержанием сахара и жира в вашем рационе должно быть, как можно меньше.

Не пропускайте приемы пищи, так как это вызывает беспокойство, усталость и снижение работоспособности. Установите свой график приема пищи – полноценных трапез и перекусов.

Ограничьте количество сахара

Увы, сахар дает кратковременный прилив энергии. Но она также быстро исчезает, а чувство усталости становится только сильнее. Поэтому перекусы со сладким стоит исключить из своей жизни.

Продукты с высоким содержанием сахара вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, организм начинает выделять большое количество инсулина для транспортировки сахара из кровотока в клетки.

Это дает быстрый подъем энергии и очень резкий спад.

Кроме того, это повышает риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Поменяйте сладости на свежие ягоды, сухофрукты, обычные фрукты.

Придерживайтесь водного баланса

Обезвоживание сильно влияет на работу вашего мозга, настроение, уровень энергии и силы. Недостаток жидкости в организме усиливает ощущение усталости и снижает мышечную работоспособность.

Пейте воду всегда, когда испытываете жажду. Если вы активны – пейте больше воды. Если вы находитесь в очень теплом помещении – пейте, даже если нет чувства жажды.

Порой организм не сигнализирует ощущением жажды, когда ему нужна влага. Стоит придерживаться определенного графика приема воды.

Общайтесь с людьми

Социальные связи очень важны для поддержания хорошего здоровья. Социальная изоляция часто приводит к плохому настроению, усталости и апатии.

Сильная социальная поддержка помогает улучшить физическое, психическое здоровье и наладить свою жизнь во всех аспектах.

Станьте волонтером, заведите хобби, запишитесь в клуб или на курсы, выделите хотя бы один вечер в неделю на общение с близкими друзьями.