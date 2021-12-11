Ці способи допоможуть вам швидко і легко підвищити енергію взимку: що додасть вам сил

Найпростіші способи відновлення енергії містять в собі коригування розпорядку дня, звичок і раціону харчування.

Більше спіть

Не скорочуйте кількість сну через термінову роботу або підготовки до іспиту, не засиджуйтеся перед екранами телевізорів або комп'ютерів.

Недолік сну, особливо в зимовий період, здатний виснажити ваш запас енергії та на наступний день вам гарантована млявість, втома і роздратування.

Експерти рекомендують відводити на сон не менше 7 годин на добу, хоча у кожної людини ця цифра може незначно відрізнятися.

Якщо у вас є проблеми зі сном, то варто встановити чіткий графік відпочинку, наприклад, з 23:00 до 6:00.

А перед сном можна прийняти ванну, послухати розслаблюючу музику або почитати книгу.

А ось телефони та перегляди фільмом перед сном експерти не рекомендують. Це погіршує якість сну.

Зменшуйте стрес

Люди з насиченим життям часто відчувають стрес, тривогу або пригніченість.

Це сильно позначається не тільки на психічному здоров'ї, але і на фізичному. Постійне нервування призводить до відчуттів постійної втоми.

Якщо ви відчуваєте стрес і виснаження, то запитайте себе, що ви можете прибрати зі свого життя.

Якщо це неможливо, то потрібно шукати шляхи, які допоможуть знизити рівень стресу в довгостроковій перспективі.

Стреси зазвичай виникають через тиск вдома, на роботі, в школі, раптових змін в житті (втрата близької людини, звільнення з роботи, хвороби та смерть рідних), а також після пережитої травми фізичного або психологічного характеру.

Знизити рівень стресу можна за допомогою розслаблення, прогулянок, читання книг. Також можуть допомогти медитації та йога.

У більш складних випадках варто звернутися до фахівців, щоб отримати додаткову підтримку.

Більше рухайтеся

Регулярні фізичні вправи знижують ризик хронічних захворювань, у тому числі хвороб серця, діабету та ожиріння.

Додавання деяких фізичних навантажень в ваш розпорядок дня допоможе впоратися з втомою і підвищить рівень енергії.

За даними одного дослідження, пробіжка тричі на тиждень допомагає знизити рівень стомлюваності та знижує проблеми зі сном.

Регулярна зарядка і фізичне навантаження по 15 хвилин в день прибирає емоційне виснаження, загальну втому, покращує якість сну, відновлює когнітивні функції, підвищує працездатність.

Здійснюйте прогулянки в обідню перерву, піднімайтеся по сходах замість використання ліфта, Прогуляйтеся пішки до роботи або після.

Подумайте про те, щоб кинути палити

Якщо ви курите, то задумайтеся про те, щоб позбутися від цієї згубної звички.

Токсини та смола в димі знижують ефективність роботи ваших легенів, впливають на багато аспектів здоров'я і підвищують ризик розвитку хронічних захворювань.

Кількість кисню у вашому організмі знижується і це призводить до відчуття втоми та втрати енергії.

Обмежте вживання алкоголю

Алкоголь може мати седативний ефект і викликати додаткову сонливість і апатію.

Вживання спиртного перед сном сильно знижує якість вашого відпочинку. Такі напої допомагають заснути швидше, але якість сну від цього стає гірше.

Обмежте прийом алкоголю перед сном, а в інші періоди – вживайте його в помірних кількостях.

За даними центрам з контролю і профілактики захворювань, помірною дозою алкоголю вважається один напій в день для жінок (келих вина), і два напої – для чоловіків.

Зверніть увагу на раціон

Зміна ваших харчових звичок може істотно позначитися на вашому самопочутті. Баланс в харчових продуктах може позбавити від втоми, млявості та занепаду сил буквально за один тиждень.

Варто вибирати ті продукти, які допоможуть наситити організм вітамінами, мінералами, білками, жирами, вуглеводами.

А ось оброблених продуктів, продуктів з високим вмістом цукру і жиру в вашому раціоні повинно бути, як можна менше.

Не пропускайте прийоми їжі, оскільки це викликає занепокоєння, втому і зниження працездатності. Встановіть свій графік прийому їжі - повноцінних трапез і перекусів.

Обмежте кількість цукру

На жаль, цукор дає короткочасний приплив енергії. Але вона також швидко зникає, а відчуття втоми стає тільки сильніше. Тому перекушування з солодким варто виключити зі свого життя.

Продукти з високим вмістом цукру викликають різкий стрибок рівня цукру в крові, організм починає виділяти велику кількість інсуліну для транспортування цукру з кровотоку в клітини.

Це дає швидкий підйом енергії та дуже різкий спад.

Крім того, це підвищує ризик розвитку ожиріння, діабету 2 типу і серцевих захворювань.

Поміняйте солодощі на свіжі ягоди, сухофрукти, звичайні фрукти.

Дотримуйтеся водного балансу

Зневоднення сильно впливає на роботу вашого мозку, настрій, рівень енергії та сили. Недолік рідини в організмі підсилює відчуття втоми та знижує м'язову працездатність.

Пийте воду завжди, коли відчуваєте спрагу. Якщо ви активні - пийте більше води. Якщо ви перебуваєте в дуже теплому приміщенні - пийте, навіть якщо немає почуття спраги.

Часом організм не сигналізує відчуттям спраги, коли йому потрібна волога. Варто дотримуватися певного графіка прийому води.

Спілкуйтеся з людьми

Соціальні зв'язки дуже важливі для підтримки хорошого здоров'я. Соціальна ізоляція часто призводить до поганого настрою, втоми та апатії.

Сильна соціальна підтримка допомагає поліпшити фізичне, психічне здоров'я і налагодити своє життя у всіх аспектах.

Станьте волонтером, заведіть хобі, запишіться в клуб або на курси, виділіть хоча б один вечір на тиждень на спілкування з близькими друзями.