Эти способы хранения молока помогут увеличить срок его годности

Свежее молоко без термической обработки хранится всего несколько часов. Наши бабушки помещали молоко в глиняные кувшины и накрывали влажной тканью – это позволяло молоку дольше храниться и не скисать.

Однако скисшее молоко – не самая большая проблема. Молоко становится идеальной средой для размножения опасных бактерий, которые вызывают отравления и кишечные расстройства.

Как хранить молоко в холодильнике

Для молока лучше брать стеклянную или эмалированную тару. Можно использовать бутылки из пищевого пластика, нержавеющую сталь или керамику.

Посуда с молоком должна быть плотно закрыта, так как оно очень быстро впитывает все запахи.

А вот в металлической посуде хранить молоко нельзя – процесс окисления происходит очень быстро и могут выделяться вредные соединения.

Молоко с рынка стоит сначала прокипятить, чтобы избежать размножения бактерий – этот способ является самым доступным для обеззараживания продукта.

Еще один способ – пастеризация. Для этого молоко нужно подогревать при температуре 65-70 градусов в течение 30 минут. Это продлит срок годности молока до 10 дней.

Как вариант – пастеризовать молоко можно в духовке: наливаем его в эмалированную посуду, прогреваем духовку до 80 градусов и ставим туда кастрюлю на один час. Потом молоко нужно охладить, разлить в емкости и поставить в холодильник.

Кипяченое или пастеризованное молоко можно хранить:

Температура +8 градусов – от 3 до 5 дней

Температура от +2 до +6 градусов – от 6 до 8 дней

Температура 0 +1 градус – до 10 дней

Молоко из магазина можно хранить дольше. Пастеризованное и в закрытой упаковке – до 2 недель, стерилизованное – не более 10 дней. Ультрапастеризованное в тетра-пак – до нескольких месяцев.

Как хранить молоко без холодильника

Молоко может храниться и при комнатной температуре. Для этого необходимо взять эмалированную или фаянсовую посуду. А потом поместить эту посуду в таз с холодной водой и накрыть марлей в несколько слоев.

Свежее молоко при комнатной температуре может храниться 6-10 часов, кипяченное – до 18 часов.