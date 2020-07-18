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Способствует развитию слабоумия: ученые шокировали заявлением о популярном продукте

Суббота 18 июля 2020 10:56
Способствует развитию слабоумия: ученые шокировали заявлением о популярном продукте
Продукт, который вызывает слабоумие (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Чеснок несет для организма больше вреда, нежели пользы

Чеснок является многолетним травянистым растением, которое употребляют в пищу для поддержания иммунитета. Однако как обстоит дело на самом деле и почему чеснок лучше исключить из рациона, рассказала врач-инфекционист Елена Цыганова изданию UKRHEALTH.

По словам специалиста, чеснок категорически запрещено есть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчнокаменной болезнью или имеет проблемы с почками.

К тому же, на сегодняшний день не удалось доказать эффективность действия продукта в борьбе с ОРВИ. Зато удалось выяснить, что чеснок содержит токсичные вещества, которые разъедают стенки желудка.

Людям, страдающим эпилепсией также стоит убрать этот продукт из своего рациона, поскольку он может спровоцировать приступ. Однозначно противопоказан чеснок во время беременности и кормления грудью.

А недавние исследования нашли связь между чесноком и старческим слабоумием. Ученые выяснили, что чеснок убивает мозговые клетки и мгновенно снижает остроту реакции в три раза.

Также данный продукт может вызвать бессонницу, ведь он раздражающе действует на нервную систему. Поэтому после ужина, который содержит чеснок, можете забыть про спокойный сон.

Напомним, что названы чудодейственные продукты, которые снижают смертность от коронавируса.

Ранее мы публиковали топ продуктов, которые всегда должны быть дома.

А также писали список продуктов, которые разрушают иммунитет.

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