Снижают смертность от коронавируса: названы чудодейственные продукты

Ферментированные продукты могут благоприятно сказаться на организме
Продукты питания могут усугубить или улучшить ваше здоровье. Некоторые продукты могут не только наполнить необходимой энергией, но и позитивно повлиять на общее состояние.
Ученые выяснили, где чаще всего едят отдельные виды продуктов питания и сравнили эти данные с уровнем смертности от коронавируса. Об этом пишет издание Мedrxiv.
Периодическое употребление ферментированных (соленых или маринованных) овощей укрепляет иммунитет и снижает риск смерти от коронавируса приблизительно на 35 процентов.
Ученые из Франции и Португалии выдвинули гипотезу о том, что на тяжесть течения COVID-19 существенное влияние оказывают продукты, богатые антиоксидантами, а также способствующие росту популяции полезных бактерий в кишечнике. Двумя этими свойствами обладают ферментированные продукты.
Ферментированные продукты имеют целый ряд достоинств:
Также к рекомендованным продуктам относится квашеная капуста, натуральные йогурты, кисломолочные продукты, айран, сыр и квас.
Напомним, что украинцам рассказали, какие продукты вызывают мигрень.