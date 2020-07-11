Снижают смертность от коронавируса: названы чудодейственные продукты

Продукты от коронавируса (фото:pixabay.com)

Ферментированные продукты могут благоприятно сказаться на организме

Продукты питания могут усугубить или улучшить ваше здоровье. Некоторые продукты могут не только наполнить необходимой энергией, но и позитивно повлиять на общее состояние.

Ученые выяснили, где чаще всего едят отдельные виды продуктов питания и сравнили эти данные с уровнем смертности от коронавируса. Об этом пишет издание Мedrxiv.

Периодическое употребление ферментированных (соленых или маринованных) овощей укрепляет иммунитет и снижает риск смерти от коронавируса приблизительно на 35 процентов.

Ученые из Франции и Португалии выдвинули гипотезу о том, что на тяжесть течения COVID-19 существенное влияние оказывают продукты, богатые антиоксидантами, а также способствующие росту популяции полезных бактерий в кишечнике. Двумя этими свойствами обладают ферментированные продукты.

Ферментированные продукты имеют целый ряд достоинств:

Улучшают пищеварение, из-за чего снижается риск изжоги, запора или расстройства.

Подавляют бактерии, которые являются одной из причин развития многих болезней ЖКТ: язвы желудка, гастрита или рака желудка.

Помогают лечить печеночную недостаточность, вызванную накоплением лишнего жира в клетках печени.

Улучшают состояние кожи.

Уменьшают симптомы артрита.

Лечат воспалительные заболевания кишечника.

Также к рекомендованным продуктам относится квашеная капуста, натуральные йогурты, кисломолочные продукты, айран, сыр и квас.

Напомним, что украинцам рассказали, какие продукты вызывают мигрень.