Сприяє розвитку слабоумства: вчені шокували заявою про популярний продукт

Продукт, який викликає слабоумство (фото: pixabay.com)

Часник несе для організму більше шкоди, ніж користі

Часник є багаторічною трав'янистою рослиною, яку вживають у їжу для підтримки імунітету. Однак як обстоїть справа насправді та чому часник краще виключити з раціону, розповіла лікар-інфекціоніст Олена Циганова виданню UKRHEALTH.

За словами фахівця, часник категорично заборонено їсти тим, хто страждає захворюваннями шлунково-кишкового тракту, жовчнокам'яною хворобою або має проблеми з нирками.

До того ж, на сьогоднішній день не вдалося довести ефективність дії продукту в боротьбі з ГРВІ. Зате вдалося з'ясувати, що часник містить токсичні речовини, які роз'їдають стінки шлунка.

Людям, які страждають епілепсією також варто прибрати цей продукт зі свого раціону, оскільки він може спровокувати напад. Однозначно часник протипоказаний під час вагітності та годування груддю.

А недавні дослідження знайшли зв'язок між часником та недоумством, яке трапляється у похилому віці. Вчені з'ясували, що часник вбиває мозкові клітини та миттєво знижує гостроту реакції в три рази.

Також даний продукт може викликати безсоння, адже він дратівливо діє на нервову систему. Тому після вечері, яка містить у собі часник, можете забути про спокійний сон.

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