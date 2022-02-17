На что способна обычная соль: лайфхаки, о которых вы никогда не знали

На что способна поваренная соль

Сделайте кофе менее горьким

Если вы ищете способ выпить свою любимую чашку кофе без сливок и сахара (или заменителей сахара со странным послевкусием), то знайте, что соль использовалась для этой цели в других культурах на протяжении десятилетий.

Соль гасит горечь и усиливает сладкий вкус. По словам шеф-повара и эксперта в области пищевых продуктов Элтона Брауна, соль не только устраняет горечь, но и смягчает "застоявшийся" вкус воды, хранящейся в резервуаре.

По его словам, исследования доказали, что соль на самом деле лучше нейтрализует горечь, чем сахар.

Дезинфицируйте разделочные доски

Грубая текстура соли делает ее отличным средством для удаления грязи и пятен. Когда мягкая абразивность соли сочетается с отбеливающей силой лимона, ее очищающая способность поднимается на новый уровень.

Посыпьте солью разделочную доску, а затем используйте нарезанный лимон, чтобы почистить стол или разделочную доску. Оставьте соленый лимонный сок на ночь, а утром протрите его тканью и теплой водой.

Разделочная доска (фото: pixabay.com)

Удалите пятна пота, травы и крови

Если ваши любимые футболки или рубашки выглядят желтыми в зонах подмышек, но вы еще хотите их носить, то сделайте им соляную ванну. Чтобы удалить пятна под мышками, смешайте 4 столовые ложки соли с литром теплой воды и замочите одежду перед стиркой.

Для пятен от травы выдавите на пятно лимонный сок, прежде чем посыпать сверху солью и потереть ткань. Пятна крови следует замочить в холодной соленой воде на ночь - используйте 1 столовую ложку соли на 2 стакана воды.

Отшелушивайте кожу

Откажитесь от дорогих спа-процедур и сделайте соляной скраб дома. Соль является прекрасным отшелушивающим средством, удаляющим омертвевшие клетки кожи, которые могут закупоривать поры и вызывать прыщи.

Ваша кожа также получит пользу от натрия, хлорида, калия, магния, кальция и других минералов, содержащихся в морской соли, и станет более гладкой и мягкой.

Все, что вам нужно, это 1 стакан морской соли, 1/4 стакана масла жожоба, авокадо или оливкового масла и 10-20 капель вашего любимого эфирного масла, если это необходимо.

Примечание. Солевые скрабы следует наносить только на тело, а не на лицо.

Душ (фото: pixabay.com)

Устраните неприятный запах с кроссовок и раковины

Используйте обезвоживающую силу соли для пахнущих кроссовок в вашем шкафу. Посыпьте солью вспотевшую обувь, оставьте на ночь, и к утру ваши кроссовки будут пахнуть намного приятней.

Чтобы избавить раковину от неприятных запахов, разведите 1 стакан соли в 1 1/2 стакана кипятка. (Добавьте несколько капель эфирного масла лимона для дополнительного свежего аромата.) Вылейте все это в раковину.

Удалите пищевую грязь с чугунной посуды

Когда продукты, покрытые коркой, отказываются отделяться от чугунной сковороды, солевой скраб может разрыхлить затвердевшие продукты, не повреждая сковороду.

Начните с разогрева небольшого количества растительного масла на сковороде (в спешке можно пропустить этот шаг и все равно увидеть результаты). Насыпьте достаточно соли, чтобы покрыть дно, и используйте влажное бумажное полотенце, чтобы очистить сковородку.

Для более сложных работ используйте шарик оловянной фольги вместо бумажного полотенца.

В то время как слишком много лимонной кислоты может повредить чугун, для не чугунных кастрюль, сковородок и блюд соль в сочетании с лимоном дает отличную чистящую пасту.

Сковородка (фото: freepik.com)

Удалите пятна с кружек, латуни и меди

Если на ваших любимых кружках есть пятна от кофе или чая, используйте немного воды и 1-2 чайные ложки соли, чтобы очистить их. (Это также работает с липкими остатками внутри цветочных ваз).

Вы также можете очистить свой стеклянный кофейник, насыпав в него 1/4 стакана поваренной соли и дюжину кубиков льда. При этом надо дать этому "коктейлю" постоять 30 минут, а затем ополоснуть холодной водой.

Латунь и медь может снова заблестеть с помощью пасты, приготовленной из равных частей соли, муки и уксуса. Или вы можете просто замочить латунь и медь на 20 минут в ведре со столовой ложкой соли и достаточным количеством белого уксуса, чтобы покрыть металл.

Убейте сорняки и ядовитый плющ

Трава и сорняки, прорастающие в трещинах тротуара или между камнями патио, могут пострадать от смертельного удара соли. Используйте соотношение одной части соли к двум частям воды и посыпьте солью траву или сорняки. Дайте ему отстояться, прежде чем смачивать это место очень горячей водой.

Обязательно используйте соль только там, где вы не хотите, чтобы растения не росли, так как избыток соли в корневой системе растений нарушает баланс солености и поглощения воды, необходимый для их жизни.

Чтобы убить ядовитый плющ, смешайте одну чашку соли и 3,8 литра уксуса и опрыскайте листья и стебли. (Поочередно добавьте 1,3 кг соли на 3,8 литра мыльной воды и сделайте то же самое.) Через несколько дней ядовитый плющ должен увянуть и погибнуть.