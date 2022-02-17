На що здатна звичайна сіль: лайфхаки, про які ви ніколи не знали

На що здатна кухонна сіль

Зробіть каву менш гіркою

Якщо ви шукаєте спосіб випити свою улюблену чашку кави без вершків і цукру (або замінників цукру з дивним післясмаком), то знайте, що сіль використовувалася для цієї мети в інших культурах протягом десятиліть.

Сіль гасить гіркоту і підсилює солодкий смак. За словами шеф-кухаря і експерта в області харчових продуктів Елтона Брауна, сіль не тільки усуває гіркоту, але і пом'якшує "застояний" смак води, що зберігається в резервуарі.

За його словами, дослідження довели, що сіль насправді краще нейтралізує гіркоту, ніж цукор.

Дезінфікуйте обробні дошки

Груба текстура солі робить її чудовим засобом для видалення бруду та плям. Коли м'яка абразивність солі поєднується з силою лимона, що відбілює, її очищувальна здатність піднімається на новий рівень

Посипте сіллю обробну дошку, а потім використовуйте нарізаний лимон, щоб почистити стіл або обробну дошку. Залиште солоний лимонний сік на ніч, а вранці протріть його тканиною і теплою водою.

Обробна дошка (фото: pixabay.com)

Видаліть плями поту, трави та крові

Якщо ваші улюблені футболки або сорочки виглядають жовтими в зонах пахв, але ви ще хочете їх носити, то зробіть їм соляну ванну. Щоб видалити плями під пахвами, змішайте 4 столові ложки солі з літром теплої води і замочіть одяг перед пранням.

Для плям від трави видавіть на пляму лимонний сік, перш ніж посипати зверху сіллю і потерти тканину. Плями крові слід замочити в холодній солоній воді на ніч - використовуйте 1 столову ложку солі на 2 склянки води.

Відлущуйте шкіру

Відмовтеся від дорогих спа-процедур і зробіть соляний скраб будинку. Сіль є прекрасним відлущуючим засобом, що видаляє відмерлі клітини шкіри, які можуть закупорювати пори і викликати прищі.

Ваша шкіра також отримає користь від натрію, хлориду, калію, магнію, кальцію та інших мінералів, що містяться в морській солі, і стане більш гладкою і м'якою.

Все, що вам потрібно, це 1 склянка морської солі, 1/4 склянки масла жожоба, авокадо або оливкової олії і 10-20 крапель вашого улюбленого ефірного масла, якщо це необхідно.

Примітка. Сольові скраби слід наносити тільки на тіло, а не на обличчя.

Душ (фото: pixabay.com)

Усуньте неприємний запах з кросівок і раковини

Використовуйте зневоднювальну силу солі для кросівок, що пахнуть, у вашій шафі. Посипте сіллю спітніле взуття, залиште на ніч, і до ранку ваші кросівки будуть пахнути набагато приємніше.

Щоб позбавити раковину від неприємних запахів, розведіть 1 склянку солі в 1 1/2 склянки окропу. (Додайте кілька крапель ефірного масла лимона для додаткового свіжого аромату.) Вилийте все це в раковину.

Видаліть харчовий бруд з чавунного посуду

Коли продукти, покриті кіркою, відмовляються відокремлюватися від чавунної сковороди, сольовий скраб може розпушити затверділі продукти, не пошкоджуючи сковороду.

Почніть з розігріву невеликої кількості рослинного масла на сковороді (в поспіху можна пропустити цей крок і все одно побачити результати). Насипте достатньо солі, щоб покрити дно, і використовуйте вологий паперовий рушник, щоб очистити сковороду.

Для більш складних робіт використовуйте кульку олов'яної фольги замість паперового рушника.

У той час як занадто багато лимонної кислоти може пошкодити чавун, для не чавунних каструль, сковорідок і страв сіль в поєднанні з лимоном дає відмінну чистячу пасту.

Сковорідка (фото: freepik.com)

Видаліть плями з чашок, латуні та міді

Якщо на ваших улюблених чашках є плями від кави або чаю, використовуйте трохи води і 1-2 чайні ложки солі, щоб очистити їх. (Це також працює з липкими залишками всередині квіткових ваз).

Ви також можете очистити свій скляний кавник, насипавши в нього 1/4 склянки кухонної солі і дюжину кубиків льоду. При цьому треба дати цьому "коктейлю" постояти 30 хвилин, а потім обполоснути холодною водою.

Латунь і мідь може знову заблищати за допомогою пасти, приготовленої з рівних частин солі, борошна і оцту. Або ви можете просто замочити латунь і мідь на 20 хвилин у відрі зі столовою ложкою солі і достатньою кількістю білого оцту, щоб покрити метал.

Вбийте бур'яни і отруйний плющ

Трава і бур'яни, що проростають в тріщинах тротуару або між камінням патіо, можуть постраждати від смертельного удару солі. Використовуйте співвідношення однієї частини солі до двох частин води і посипте сіллю траву або бур'яни. Дайте йому відстоятися, перш ніж змочувати це місце дуже гарячою водою.

Обов'язково використовуйте сіль тільки там, де ви не хочете, щоб рослини не росли, оскільки надлишок солі в кореневій системі рослин порушує баланс солоності і поглинання води, необхідний для їх життя.

Щоб вбити отруйний плющ, змішайте одну чашку солі і 3,8 літра оцту і обприскайте листя і стебла. (По черзі додайте 1,3 кг солі на 3,8 літра мильної води і зробіть те ж саме.) Через кілька днів отруйний плющ повинен зів'янути і загинути.