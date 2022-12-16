Способи заощадження на покупках до святкового столу: маленькі лайфхаки

На новорічні свята зазвичай закуповується багато продуктів і частина з них так чи інакше відправляється після застілля у відро для сміття.

В умовах тотальної економії варто заздалегідь розібратися зі способами, які допоможуть уникнути псування продуктів та зробити свято смачним із найменшими витратами.

Складіть список та меню

Для початку визначтеся, на скільки людей ви збираєтеся накривати стіл. Якщо у свято збереться сім'я з 5-6 осіб, то не варто закуповувати та готувати величезну кількість продуктів.

Складіть меню - 1 холодна закуска, 1-2 гарячі, пару салатів і основна страва. На невелику компанію це буде більш ніж достатньо. Виходьте з розрахунку, що кожна людина в середньому з'їсть від 50 до 150 г готового продукту.

Корисний лайфхак: обговоріть меню зі своїми членами сім'ї та гостями. Часто буває проліт, якщо основна страва з грибами або закуски з рибою, а ці інгредієнти їдять 1-2 особи з усієї компанії.

По меню починайте складати список продуктів. Для свого столу вибирайте універсальні інгредієнти, які поєднуються між собою та доповнюють один одного. Наприклад, куряче м'ясо може піти в салат, на закуску чи гарячу страву.

Сир можна нарізати кубиками для шпажок або потерти у салат. Помідори стануть доповненням до салату чи основної страви.

Не забудьте додати фрукти, напої та солодощі. Якщо ви збираєтеся пекти пиріг, то обмежтеся 2-3 видами солодкого.

Не варто включати в меню страви, для яких частину чи всі інгредієнти потрібно купувати окремо – це збільшить ваші витрати у кілька разів.

Корисний лайфхак: твердий сир вітчизняного виробника та імпортний сир вдвічі дорожче істотно не відрізнятимуться, якщо ви їх додасте в салати або запечете страву з ним в духовці.

Ловіть акції

Майже всі магазини та супермаркети влаштовують святкові розпродажі, тому купити продукти, які не зіпсуються без холодильника, можна за кілька тижнів.

Тим більше ви зможете спокійно, без передсвяткової метушні вибрати потрібні продукти, вивчити ціни та асортимент. І можливо – підкоригувати своє меню.

Для багатокомпонентних страв не варто витрачати гроші на ексклюзивні інгредієнти. Не потрібно купувати найдорожчий сир, якщо ви збираєтесь його натерти.

Купуйте продукти строго за списком і не беріть нічого із запасом. Якщо вам чогось не вистачить в останній момент, магазини будуть відкриті.

Корисний лайфхак: у додатках великих супермаркетів передсвяткові акції оновлюють двічі на тиждень – перевірте сайти та знайдіть відповідні продукти за зниженою ціною.

Як підготувати стіл

Будь-яка кількість їжі закінчується 2 січня. Все, що не буде з'їдено до 3 січня - вирушить у відро для сміття. А в умовах відключення світла з відключеним холодильником - все псуватиметься в рази швидше.

Тому варто приготувати невеликі порції. Деякі салати можна зробити порційно – наприклад у склянці або маленьких салатницях. Це в середньому – 150-200 г салату, які точно будуть з'їдені за вечір.

Як найпростіші холодні закуски відмінно підійдуть соління - огірки, помідори, капуста. Все те, що ми ціле літо заготовляли на зиму.

Якщо до вас прийдуть гості – запропонуйте їм принести із собою щось приготовлене. Таку практику підтримують у багатьох європейських країнах.

Корисний лайфхак: гості можуть принести солодощі, фрукти, випічку та напої. Це суттєво полегшить ваш бюджет.