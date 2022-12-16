Способы экономии на покупках к праздничному столу: маленькие лайфхаки

На новогодние праздники обычно закупается много продуктов и часть из них так или иначе отправляется после застолья в мусорное ведро.

В условиях тотальной экономии стоит заранее разобраться со способами, которые помогут избежать порчи продуктов и сделать праздник вкусным с наименьшими затратами.

Составьте список и меню

Для начала определитесь, на какое количество человек вы собираетесь накрывать стол. Если в праздник соберется семья из 5-6 человек, то не стоит закупать и готовить огромное количество продуктов.

Составьте меню - 1 холодная закуска, 1-2 горячих, пару салатов и основное блюдо. На небольшую компанию это будет более, чем достаточно. Исходите из расчета, что каждый человек в среднем съест от 50 до 150 г готового продукта.

Полезный лайфхак: обсудите меню со своими членами семьи и гостями. Часто бывает пролет, если основное блюдо с грибами, или закуски с рыбой, а эти ингредиенты есть 1-2 человека из всей компании.

По меню начинайте составлять список продуктов. Для своего стола выбирайте универсальные ингредиенты, которые сочетаются между собой и дополняют друг друга. Например, куриное мясо может пойти в салат, на закуску или горячее блюдо.

Сыр можно нарезать кубиками для шпажек или потереть в салат. Помидоры - станут дополнением к салату или к основному блюду.

Не забудьте добавить фрукты, напитки и сладости. Если вы собираетесь печь пирог, то ограничьтесь 2-3 видами сладкого.

Не стоит включать в меню блюда, для которых часть или все ингредиенты нужно покупать отдельно - это увеличит ваши траты в несколько раз.

Полезный лайфхак: твердый сыр отечественного производителя и сыр импортный в два раза дороже существенно не будут отличаться, если вы их добавите в салаты или запечете блюдо с ним в духовке.

Ловите акции

Почти все магазины и супермаркеты устраивают праздничные распродажи, поэтому купить продукты, которые не испортятся без холодильника, можно за пару недель.

Тем более, вы сможете спокойно, без предпраздничной суматохи выбрать нужные продукты, изучить цены и ассортимент. И возможно - подкорректировать свое меню.

Для многокомпонентных блюд не стоит тратить деньги на эксклюзивные ингредиенты. Не нужно покупать самый дорогой сыр, если вы собираетесь его натереть.

Покупайте продукты строго по своему списку и не берите ничего с запасом. Если вам чего-то не хватит в последний момент, то магазины будут открыты.

Полезный лайфхак: в приложениях крупных супермаркетов предпраздничные акции обновляют дважды в неделю - проверьте сайты и найдите подходящие продукты по сниженной цене.

Как подготовить стол

Любое количество еды заканчивается 2 января. Все, что не будет съедено до 3 января - отправится в мусорное ведро. А в условиях отключения света с отключенным холодильником - все будет портиться в разы быстрее.

Поэтому стоит приготовить небольшие порции. Некоторые салаты можно сделать порционно - например в стакане или маленьких салатницах. Это в среднем - 150-200 г салата, которые точно будут съедены за вечер.

В качестве самых простых холодных закусок отлично подойдут соления - огурцы, помидоры, капуста. Все то, что мы целое лето заготавливали на зиму.

Если к вам придут гости - предложите им принести с собой что-то приготовленное. Такую практику поддерживают во многих европейских странах.

Полезный лайфхак: гости могут принести сладости, фрукты, выпечку и напитки. Это существенно облегчит ваш бюджет.