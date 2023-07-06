Спортзал, кабінет косметолога та хамам: як виглядає бронепоїзд Путіна за 7 мільярдів

Що відомо про бронепоїзд Путіна

Зазначається, що спеціальним потягом глави Кремля займається керівництво РЗ та десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Нові вагони для складу почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання - це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром та кінотеатром.

Що є у спеціальному поїзді

У поїзді можна не лише подорожувати, а й отримувати дорогі процедури, наприклад, косметолога.

Усередині складу є великий тренажерний зал і навіть хамам, а за потреби у цьому вагоні можна врятувати життя людині. Так, у кабінеті косметолога встановлено медичне обладнання:

апарат для штучної вентиляції легень Carina Drager

аспіратор для санацій верхніх дихальних шляхів Atmos

дефібрилятор Defigard

інфузомат Space B. Braun (дозволяє відміряти та ввести пацієнту точне дозування препарату)

монітор пацієнта Infinity M540 (з його допомогою стежать за пульсом, тиском, температурою та іншими параметрами під час анестезії, вентиляції легень тощо)

Про те, як любить себе президент-диктатор, свідчать апарати у кабінеті косметолога. Тут є апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus та багато іншого.

Так виглядає хамам у поїзді Путіна (Скріншот)

Комбайн та апарати дозволяють омолодити шкіру за допомогою радіохвиль високої частоти, провести вакуумне чищення, іонофорез (струм низької напруги впливає на шкіру і посилює вироблення колагену та еластину), дезінкрустацію (струм та лужний розчин очищають пори від грязьових відкладень та комедонів), мікромасаж та лімфодренаж.

До речі, косметологічний кабінет захищений від прослуховування.

Кабінет косметолога (Скріншот)

У тренажерному залі зовсім немає штанг, але є лава для вправ на прес, тренажер для гіперекстензії, татамі та гантелі вагою до восьми кілограмів.

Тренажерний зал поїздом Путіна (Скріншот)

Усього у складі спецпоїзда використовуються 22 вагони, проте зазвичай не всі вони експлуатуються одночасно. Найчастіше за одну поїздку чіпляють близько десяти вагонів.

Цікаво, що також обов'язковою вимогою під час підготовки вагонів до експлуатації є наявність російського телебачення, яке категорично не повинно перериватися, коли поїзд проходить там, де сигнал може бути відсутнім. Для цього на поїзді встановили спеціальну антену.

Броня та спецзв'язок

Співробітники ФСО стежать за бронюванням складу.

У документах немає відомостей про захист вагонів, у яких відпочиває та проводить наради голова Кремля, але є інформація про вагони охорони та супроводу.

Вони посилення передбачено лише стін і вікон купе, і навіть стін, дверей і вікон тамбурів. Клас не нижче БР4. Така броня має врятувати від пострілів з автомата Калашнікова (наприклад, з АК-47 або АКМ) або снайперської гвинтівки Драгунова.

У документації також передбачено встановлення бійниць для ведення вогню у відповідь.

Схема бронювання вагона у потязі Путіна