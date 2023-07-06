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Спортзал, кабинет косметолога и хаммам: как выглядит бронепоезд Путина за 7 миллиардов

Как выглядит специальный поезд Путина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Президент РФ Владимир Путин кроме бронированных бункеров имеет еще защищенный специальный поезд стоимостью 7 миллиардов рублей, то есть 77 миллионов долларов.

О том, что есть в этом поезде, показали на видео Ходорковский Live на YouTube.

Что известно о бронепоезде Путина

Отмечается, что специальным поездом главы Кремля занимается руководство РЖД и десятки офицеров Федеральной службы охраны. Новые вагоны для состава начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения - это специальные вагоны со спортзалом, хаммамом, баром и кинотеатром.

Что есть в специальном поезде

В поезде можно не только путешествовать, но и получать дорогостоящие процедуры, например, косметолога.

Внутри состава есть большой тренажерный зал и даже хаммам, а при необходимости в этом вагоне можно спасти жизнь человеку. Так, в кабинете косметолога установлено медицинское оборудование:

  • аппарат для искусственной вентиляции легких Carina Drager
  • аспиратор для санаций верхних дыхательных путей Atmos
  • дефибриллятор Defigard
  • инфузомат Space B. Braun (позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку препарата)
  • монитор пациента Infinity M540 (с его помощью следят за пульсом, давлением, температурой и другими параметрами во время анестезии, вентиляции легких и т. д.)

О том, как любит себя президент-диктатор, свидетельствуют аппараты в кабинете косметолога. Тут есть аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое.

Так выглядит хаммам в поезде Путина (Скриншот)

Комбайн и аппараты позволяют омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез (ток низкого напряжения воздействует на кожу и усиливает выработку коллагена и эластина), дезинкрустацию (ток и щелочной раствор очищают поры от грязевых отложений и комедонов), микромассаж и лимфодренаж.

Кстати, косметологический кабинет защищен от прослушивания.

Кабинет косметолога в поезде (Скриншот)

В тренажерном зале совсем нет штанг, но есть скамья для упражнений на пресс, тренажер для гиперэкстензии, татами и гантели весом до восьми килограммов.

Тренажерный зал в поезде Путина (Скриншот)

Всего в составе спецпоезда используются 22 вагона, однако обычно не все они эксплуатируются одновременно. Чаще всего в одну поездку цепляют около десяти вагонов.

Интересно, что также обязательным требованием при подготовке вагонов к эксплуатации является наличие российского телевидения, которое категорически не должно прерываться, когда поезд проходит там, где сигнал может отсутствовать. Для этого на поезде установили специальную антенну.

Броня и спецсвязь

Сотрудники ФСО следят и за бронированием состава.

В документах нет сведений о защите вагонов, в которых отдыхает и проводит совещания глава Кремля, но есть информация о вагонах охраны и сопровождения.

В них усиление предусмотрено только для стен и окон купе, а также стен, дверей и окон тамбуров. Класс не ниже БР4. Такая броня должна спасти от выстрелов из автомата Калашникова (например, из АК-47 или АКМ) или снайперской винтовки Драгунова.

В документации также предусмотрена установка бойниц для ведения ответного огня.

Схема бронирования вагона в поезде Путина

Как мы ранее писали, названы все секретные бункеры Путина, где он может скрываться.

А также мы показывали, как выглядит резиденция Путина в Геленджике.

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