Спортсмены пусть говорят, что хотят: украинский актер заступился за Усика и Ломаченко

Известный украинский актер Алексей Горбунов неожиданно заступился за боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Спортсмены недавно сделали несколько неоднозначных заявлений, которые были негативно приняты в украинском сообществе.

Алексей Горбунов отметил, что он поддерживает звезд украинского бокса и считает, что нужно судить людей по тому, что они делают, а не говорят.

"Я поддерживаю Ломаченко и Усика, потому что я - фанат их мастерства и таланта, а что говорят политики и телевизор, мне абсолютно все равно. Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого х**? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава - е**** лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть", - заявил Горбунов в интервью для YouTube-канала SportArenaTV.

По словам артиста, спортсмены и актеры имеют право высказывать свое личное мнение и говорить то, что считают нужным.

"Усик не имеет права сказать, что он думает? Он спортсмен с мировым именем. Он имеет право говорить то, что считает нужным. Это политикам надо за базаром следить. А спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят, подчеркивая, что это их личное мнение", - сказал Горбунов.

Алексей Горбунов заступился за Усика и Ломаченко

Стоит напомнить, что ранее Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме о религии, где Ломаченко назвал украинцев и россиян "единым народом". Также он удивлялся, как Россия может воевать с Украиной.

Ранее мы писали о том, что коллега Усика и Ломаченко назвала боксеров агентами Кремля.