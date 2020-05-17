Усик и Ломаченко - агенты Кремля: коллега спортсменов дала интервью

Усик и Ломаченко (коллаж: РБК-Украина)

Украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко назвали агентами Кремля

Александр Усик (17-0, 14 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) являются агентами Кремля, считает бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и претендентка на пояс чемпиона мира по боксу Елена Твердохлеб. Коллега по цеху также заявила, что боксеры "заслужили" свое "почетное" место в базе "Миротворец".

В интервью Gazeta.ua претендентка на пояс чемпиона мира по боксу Елена Твердохлеб прокомментировала политическую позицию украинских боксеров, а также выразила мнение, что чемпионы находятся под давлением ФСБ и служителей Московского патриархата.

"Безусловно, Усик и Ломаченко заслуживают свое "почетное" место в базе "Миротворец", потому что сознательно пошли на эту пропагандистскую провокационную акцию. Учитывая, что они являются бизнесменами, которые заработали миллионы, нет смысла их считать наивными людьми, которые на "общественных началах" начали уничтожать собственные отношения с болельщиками. Но и деньги им, я уверена, не платили. Это было именно то предложение, от которого "невозможно отказаться". Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей т. н. Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко. То, что Усик, с началом оккупации Крыма, "официально" взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого. В частности, я уверена, и в СБУ", - заявила Твердохлеб.

Также спортсменка назвала Усика и Ломаченко агентами Кремля.

"Такого рода медийно раскрученные популярные агенты как Усик и Ломаченко используются врагом прежде всего для пропаганды и медийных диверсий. И фильм с их участием – это конкретный пример использования таких агентов. И поэтому, если вы спросите у меня являются ли они агентами Кремля, то я отвечу – да, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видели", как и всех тех, кто погиб за независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир... за "русский мир", - подытожила спортсменка.

Напомним, что Усику предложили российское гражданство.

Автор: Анна Ярошенко