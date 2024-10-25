Спортивні штани, байкерські чоботи та прямі джинси: які тренди 90-х повернулися в моду

Мінімалізм

Характерні особливості 1990-х - це мінімалізм та базові речі: чорні штани, блакитні джинси, однотонні майки, футболки, спідниці максі, джинсові куртки тощо. Для капсульного гардеробу вибирайте нейтральну палітру кольорів: білий, чорний, сірий і світло-коричневий відтінки.

Базові речі (фото: instagram.com/piamance)

Джинси прямого крою

За останній рік з'явилося декілька трендів: мішкуваті джинси з низькою посадкою, джинси-підкови, кльош. Однак джинси прямого крою були актуальними і 30 років тому, і сьогодні.

Блакитні або сині джинси прямого крою підходять для модниць з будь-якою фігурою та зростом. Носити їх можна з білою сорочкою, а в прохолодніший час - з гольфом-водолазкою або светром. Доповнять лук бордові ботильйони на високих підборах та сумка в тон до них, а також чорне пальто.

Прямі джинси (фото: instagram.com/emswells)

Байкерські чоботи

Ще один тренд, який повернувся з 90-х - грубі черевики. Байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі - як правило, воно відрізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.

Їх виготовляють з товстої шкіри, вони мають прямий силует носків та рівний підбор, висота їх у середньому досягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками та заклепками. Їх можна носити як із мініспідницями, так і з мішкуватими джинсами, а також жіночними сукнями.

Байкерські черевики (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Сукня-комбінація

У 1990-х сукня з тонкого обтягуючого матеріалу з вузькими бретельками була практично у кожної модниці. Сукні в білизняному стилі витримали випробування часом і зарекомендували себе як справжній предмет гардеробу тільки завдяки своїй універсальності. Його можна носити влітку як самостійну одиницю гардеробу, а навесні та восени поєднувати із сорочками, кардиганами, піджаками та теплими светрами.

Образ на осінь із сукнею-комбінацією (фото: instagram.com/andi_mun)

Спортивні штани

Багато хто із нас фанатів у 1990-х від гурту Spice Girls, які на той момент вважалися іконами стилю. І якщо вам набридли звичні джинси або класичні штани, зверніть увагу на спортивні штани зі смужками, як у Mel C (Sporty Spice).

В 2024 році носити їх можна з блейзером або вільною шкіряною курткою, а також подовженим тренчем або максі-пальто.

Спортивні штани (фото: instagram.com/dianekari)