Соблазнительные образы и необычные тренды: какой будет мода этой зимой

Однако помните, что даже модные вещи следует уметь совмещать с обувью или украшениями, чтобы не испортить образ.

Мода на одежду и аксессуары динамично меняется каждый сезон. Чтобы всегда выглядеть стильно, нужно отслеживать новинки и тренды.

Какой будет мода зимы 2022/2023 года и какую одежду покупать, чтобы быть в тренде - читайте в материале Styler .

Какой будет мода на зиму 2022/2023

Стеганые пуховики и жилеты. Преимущественно спросом будет верхняя одежда оверсайз. Геометрия рисунка может быть разной: в виде квадратов, вертикальных или горизонтальных линий. Также модной будет одежда из стеганной ткани: шорты, юбки и даже сумки.

Вязаные и трикотажные теплые платья. В основном макси, но и средней длины тоже будут уместны. Главное - правильно подобрать к ним обувь.

Темные джинсы. Они не теряют свою популярность в любой сезон, однако фишка зимы 2022/2023 в темном необработанном джинсе. Фасон может быть любой - клеш, трубы, слоусы, прямая классика, но темно-синего цвета, индиго.

Кардиганы любого фасона - короткие и длинные, вязаные и трикотажные, однотонные и принтованные.

Искусственный мех в любом виде. Это могут быть шубки, или пальто украшенные воротником из меха.

Ультра приталенные комбинезоны - это взрывная новинка этого сезона. Пока они еще не стали массовыми, но модницы уже в поисках этой одежды.

Женский свитер с необычными рукавами. Стильный вид будет иметь модель со спущенным плечом, с комбинацией тканей, например, прозрачные рукава.

Трикотажный пуловер. Это может быть вязаный свитер с круглым вырезом, полузастежкой или V-образным вырезом. Стилисты рекомендуют выбирать нейтральные тона или нежные зимние оттенки, такие как шалфей, синий или темно-синий.

Монохромный образ в черном цвете смотрится стильно, элегантно и дерзко. Его очень легко обыграть любыми аксессуарами.

Искусственный мех останется в моде этой зимой (фото: freepik.com)

Какими будут тренды на аксессуары

Браслеты поверх рукавов. Теплые трикотажные свитера, джемпера или лонгсливы, рубашки следует украшать массивными фантазийными или минималистическими браслетами. Это сделает образ более изысканным.

Украшения ручной работы. Выбирайте модели с деревянными бусами, лентами или бисером. Дополняйте ими лаконичную одежду, чтобы не перенасытить образ.

Галстук уже давно перестал быть предметом только мужского гардероба. Женщины также дополняют ими свой образ, не только официальный, но и более свободный. Галстук может быть минималистичным, однотонным или более экстравагантным.