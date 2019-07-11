Спокойно, то слугу повезли: в Киеве снова появились кортежи (видео)

В соцсети люди бурно отреагировали на ролик
Несмотря на заверения нового президента Владимира Зеленского о том, что в Киеве больше не будет кортежей, процессию все-таки увидели на проспекте Григоренко. Видео этого факта опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"В Киеве снова появились кортежи. Да, вроде бы обещали, что этого не будет? Киев, проспект Григоренко. Автор Артур Кач", - написали под роликом.
Видео: Кортежи в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи социальной сети резко откомментировали и раскритиковали обещания президента о том, что кортежей в столице Украины больше не будет. Некоторые подписчики написали, что это фейк и видео несвежее. Другие же уверены, что ролик не старый, а народ просто обманывает власть.
Как мы ранее писали, в кортеже президента Украины Владимира Зеленского появился еще один, шестой автомобиль. Он был замечен во вторник, 11 июня, когда президент покинул здание Конституционного суда.
Читайте также, как кортеж Зеленского высмеяли в соцсети. Для своей поездки по Львовской области Зеленский выбрал кортеж с бронированными автомобилями.