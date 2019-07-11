Спокійно, то слугу повезли: у Києві знову з'явилися кортежі (відео)

Незважаючи на запевнення нового президента Володимира Зеленського про те, що в Києві більше не буде кортежів, процесію все-таки побачили на проспекті Григоренка. Відео цього факту опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"У Києві знову з'явилися кортежі. Так, начебто обіцяли, що цього не буде? Київ, проспект Григоренко. Автор Артур Кач", - написали під роликом.

Відео: Кортежі в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соціальної мережі різко відкоментували і розкритикували обіцянки президента про те, що кортежів у столиці України більше не буде. Деякі підписники написали, що це фейк і відео несвіже. Інші ж упевнені, що ролик не старий, а народ просто обманює владу.

Спокійно, то слугу повезли.

Ви все брешете, дайте йому ще 100 днів і все буде добре. Відразу після виборів у ВР всі пересядуть на лесапеты.

Дивно, що без будь яких доказів вирішують що це саме Зеленський, так званий ефект стада порохоботів, хоча сам ваш повелитель їздив саме так, після того як проглотнув на виборах почав їздити на поїздах

Це фейк!

Це був такий жарт, що у вас почуття гумору немає?))) Ще багато жартів, нам належить побачити.

А чого дивуватися ? Порошенко і Яценюк теж обіцяли, що більше не буде кортежу!! І всі 5 років вони були і завжди або Григоренко або Бажана перекривали. До того ж коли приїжджає з інших країн делегація теж саме відбувається.



Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у кортежі президента України Володимира Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль. Він був помічений у вівторок, 11 червня, коли президент покинув будівлю Конституційного суду.

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