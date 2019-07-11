Спокійно, то слугу повезли: у Києві знову з'явилися кортежі (відео)

У соцмережі люди бурхливо відреагували на ролик
Незважаючи на запевнення нового президента Володимира Зеленського про те, що в Києві більше не буде кортежів, процесію все-таки побачили на проспекті Григоренка. Відео цього факту опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"У Києві знову з'явилися кортежі. Так, начебто обіцяли, що цього не буде? Київ, проспект Григоренко. Автор Артур Кач", - написали під роликом.
Відео: Кортежі в Києві (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі соціальної мережі різко відкоментували і розкритикували обіцянки президента про те, що кортежів у столиці України більше не буде. Деякі підписники написали, що це фейк і відео несвіже. Інші ж упевнені, що ролик не старий, а народ просто обманює владу.
Як ми раніше писали, у кортежі президента України Володимира Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль. Він був помічений у вівторок, 11 червня, коли президент покинув будівлю Конституційного суду.
Читайте також кортеж Зеленського висміяли у соцмережі. Для своєї поїздки по Львівській області Зеленський вибрав кортеж з броньованими автомобілями.