Спокійні пухнастики? Ось, що треба знати про шиншилу перед купівлею

Шиншила - це не просто миле та пухнасте домашнє звірятко. Це створіння з особливими потребами в догляді. Якщо ви плануєте придбати шиншилу, важливо знати, що це потребує певної підготовки.
Про складнощі догляду за шиншилами в домашніх умовах розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Не потребують частих прогулянок
Шиншили - це домашні тварини, які можуть проводити багато часу у своїй клітці. Вони не потребують щоденних прогулянок на свіжому повітрі, як собаки, що робить їх відмінними для тих, у кого немає часу або можливості для виведення тварини на вулицю.
Не потребують постійної уваги
Хоча шиншили є соціальними тваринами, вони не потребують постійної уваги, як, наприклад, собаки. Вони можуть бути самостійними деякий час і навіть будуть почувати себе комфортно, поки ви перебуваєте на роботі. Адже вдень тваринка спить.
Тривалий термін життя
Ще одним позитивним аспектом утримання шиншили є їхній довгий термін життя - до 20 років. Це означає, що ваш компаньйон буде з вами на багато років, що додає додаткової цінності до придбання цієї тварини.
Охайність тваринки
Шиншили - дуже акуратні тварини, і їхні шкурки зазвичай не спричиняють алергічних реакцій. Шиншили стежать за чистотою свого хутра, тому ці улюбленці не мають специфічного запаху.
Спеціальні умови для утримання
Шиншили потребують специфічних умов для комфортного життя. Вони не люблять спеку, тому ідеальна температура для них становить 18-22 градусів.
Уникайте прямого сонячного світла, протягів та вологих приміщень, оскільки це може призвести до проблем зі здоров’ям тварини. Як зазначають, рівень вологості не повинен перевищувати 60-70%.
Це вимагає певної уваги до умов у квартирі або будинку. Тож треба ретельно підбирати місце для клітки або вольєра.
Що потрібно для утримання шиншили (фото: Freepik)
Крім цього, шиншили дуже охайні тварини, і вони потребують регулярного миття пісочком, а також чистоти в клітці.
Їм потрібно надавати спеціальний пісок для купання, і важливо стежити за тим, щоб їхнє середовище не було занадто брудним, оскільки це може вплинути на їхнє здоров'я.
Необхідність великої клітки
Шиншили активні і потребують простору для руху. Для них потрібно створити спеціальну клітку з кількома рівнями, щоб забезпечити достатньо місця для ігор і дослідження. Це може вимагати більше простору, ніж ви могли б уявити.
Крім цього, оселя шиншилки має бути обладнана різноманітними гілками, сходами, колесом та гамаками.
Шум
Шиншили - нічні тварини, тому кожного вечора починають активні перегони зі стрибками та різноманітними звуками. Особливо, якщо тваринка молода та жвава.
Складнощі в пошуку ветлікаря
Як і іншим гризунам, шиншилам необхідний профільний ветеринар. На жаль, знайти спеціаліста доволі складно, що може стати великою проблемою.
Проблеми з зубами
Як і у багатьох гризунів, у шиншил дуже швидко ростуть зуби. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, якщо вони не матимуть можливості жувати тверду їжу, або до погризених шпалер та меблів.
Правильне харчування
Шиншили - тварини, які потребують постійного доступу до високоякісного спеціального корму та свіжої води. Харчування також включає спеціальні гранули для шиншил для сточування гострих зубів.
До речі, раніше ми розповідали, про що треба знати майбутнім власникам хом'яків.
Крім цього, розповідали, про особливості догляду за морськими свинками.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram-сторінка "ЗооВетКонтинент", Вікіпедія, блог MasterZoo.