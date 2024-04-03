Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)

Що знадобиться

Рецепт є дуже простим, адже для приготування знадобиться лише три інгредієнти.

Заздалегідь підготуйте:

сир кисломолочний - 500 г

яйця курячі - 3 шт.

згущене молоко - 350 г

Щоб десерт вийшов ніжним, у сиру повинна бути правильна текстура - без крупних грудочок.

Спосіб приготування

Спочатку у чаші блендера потрібно з'єднати сир, яйця та згущене молоко. Все перебийте до однорідності та розподіліть по формочках.

Випікайте чизкейки при температурі 165°C 20-25 хвилин.

За бажанням у десерт можна додати заморожені ягоди або шоколад.

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