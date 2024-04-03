Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)

Усім подобається чизкейк, адже це один з найпопулярніших десертів. Приготувати його можна за новим рецептом, а саме у формочках для кексів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольского.
Рецепт є дуже простим, адже для приготування знадобиться лише три інгредієнти.
Заздалегідь підготуйте:
Щоб десерт вийшов ніжним, у сиру повинна бути правильна текстура - без крупних грудочок.
Спочатку у чаші блендера потрібно з'єднати сир, яйця та згущене молоко. Все перебийте до однорідності та розподіліть по формочках.
Випікайте чизкейки при температурі 165°C 20-25 хвилин.
За бажанням у десерт можна додати заморожені ягоди або шоколад.
@dobrovolskyi_hchef Солодощі з трьох інгридієнтів. Це дуже просто. Але бережіться. Дуже солодко. Сир кисломолочний 500 г Яйця 3 шт Згущене молоко 1 банка. #чиз #чизкейк #запіканка #солодко #смачно оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi
Раніше ми повідомляли, як приготувати смачний чорничний чизкейк.
Також ми писали, що приготувати з бананів, які починають псуватися.